Où sont passées les mitaines de fiston ? Oh, horreur ! Les bottes d’hiver de l’aînée sont encore mouillées ! Et comment faire pour éviter l’accumulation dans l’entrée d’une tonne de ces damnées petites roches ? L’organisatrice professionnelle Elizabeth Alescio, propriétaire de l’entreprise Mlle Range-Tout et membre de l’Association des organisateurs professionnels au Canada (OPC), nous livre ses conseils pour mieux organiser son vestibule cet hiver.

Souvent de petite taille, le vestibule est un endroit de passage qui peut rapidement devenir encombré. C’est aussi la première impression que l’on offre, l’image que l’on projette de notre demeure aux visiteurs. Une raison d’autant plus importante d’y maintenir l’ordre.

Mais comment réaliser ce tour de force ? En n’y conservant que l’essentiel, c’est-à-dire les vêtements, accessoires, chaussures et objets pour la saison en cours. Et en effectuant la rotation des éléments quelques fois par année. « Tout ce qui est hors saison, on peut le mettre dans un bac sur une tablette plus haute ou on peut avoir un autre placard, si on a l’espace pour se le permettre », explique Elizabeth Alescio tout en précisant qu’au Québec, nos saisons ne sont pas clairement définies, ce qui oblige à faire des rotations plus souvent.

Essentiels bacs et paniers

Mlle Range-Tout préconise également le rangement individuel, que ce soit dans un panier ou un bac, pour chaque habitant de la maisonnée. Et chaque récipient contenant les foulards, mitaines, tuques, cache-cous et accessoires de chaque personne doit être clairement étiqueté. « Étiqueter, c’est la clé. Si les enfants sont en très bas âge et ne savent pas lire, souvent, mettre leur photo sur les bacs ou avoir une couleur qui leur est réservée, ça les aide beaucoup à se retrouver », précise Mme Alescio.

Pour ces familles avec de jeunes enfants, les bacs doivent être placés à leur hauteur afin qu’ils puissent y accéder de façon autonome. Et si les bacs ne comportent pas de couvercles, c’est encore mieux.

PHOTO JOËLLE GAUVREAU, FOURNIE PAR MLLE RANGE-TOUT Elizabeth Alescio, alias Mlle Range-Tout

Quand ce sont des bacs ouverts, ça nous permet de prendre nos choses rapidement, de les lancer dedans à la fin de la journée quand on arrive à la maison et c’est quand même organisé. Elizabeth Alescio, alias Mlle Range-Tout

Si notre vestibule est petit et que l’on manque d’espace pour y mettre bacs ou paniers, l’organisatrice professionnelle suggère d’intégrer un banc avec du rangement, d’utiliser l’espace vertical mural avec un organisateur pour le courrier entrant et sortant ou de poser des crochets qui peuvent même être décoratifs. « Les crochets, ça fait vraiment des miracles ! »

Ces chaussures toujours trop nombreuses

PHOTO FOURNIE PAR M LLE RANGE-TOUT Avant le passage de l’organisatrice professionnelle

PHOTO FOURNIE PAR MLLE RANGE-TOUT Après le passage de Mlle Range-Tout 1 /2



Souvent, le vestibule devient rapidement encombré en raison des nombreuses chaussures qui y traînent. Elizabeth Alescio suggère l’achat d’une étagère à chaussures qui permettra de tout ranger, peu importe la saison. En hiver, un plateau de transition « qui nous permet de faire dégouliner les bottes » est un incontournable, tout comme une brosse rigide que l’on garde à proximité afin de frotter les bottes avant d’entrer pour éviter les centaines de petites roches, le sable et le sel sur le tapis. L’achat d’un séchoir portatif permettant de sécher mitaines et bottes est également recommandé.

« Le séchoir est un élément important, surtout si on fait beaucoup d’activités hivernales et que l’on a besoin de faire sécher rapidement. Il y en a qui sont électriques, avec un petit chauffage intégré. Sinon, il existe d’autres solutions comme des crochets à l’envers que l’on peut trouver au Dollarama. On fait juste mettre nos mitaines dessus près d’une bouche d’air ou d’un chauffage pour permettre une circulation au lieu de les enfermer dans un tiroir ou un placard. »

Recevoir la famille à Noël avec ordre

Que peut-on faire pour éviter le fouillis si toute la parenté débarque pour festoyer chez nous ? Mettre les bottes dans le bain et les manteaux en tas sur le lit comme dans le bon vieux temps ? Elizabeth Alescio conseille plutôt de vider son garde-robe afin de pouvoir y ranger les effets personnels des invités.

Il est également possible d’installer des crochets adhésifs temporaires comme ceux de la marque 3M. « Il y en a qui sont semi-décoratifs et quand même assez résistants. Il faut juste regarder le poids permis pour chaque type de crochet. Et à la fin de la saison, on peut facilement les enlever. »