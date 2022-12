Des pièces uniques d’art visuel, de céramique, ainsi que d’autres accessoires pour la maison côtoient le mobilier d’Alphabet. Sur la photo, de gauche à droite, on trouve la table basse et porte-revues de la collection Dimanche, ainsi que les divers chaises et tabourets de la collection Topique.

L’a b c de la maison par Bref et Alphabet

Les habitués de la galerie-boutique Bref, rue Bernard Ouest, l’auront déjà remarqué : l’espace a doublé ! Non, ce n’est pas une hallucination, mais un véritable agrandissement qui laisse place à une collection pour la maison, conçue en collaboration avec le studio de design Alphabet.

Quand on entre chez Bref, dans le Mile End, on dirait que la boutique n’a pas changé d’un poil. On y trouve toujours son offre d’objets d’art et de design sélectionnés selon une thématique précise, ces temps-ci inspirés par le temps des Fêtes.

Mais la différence, c’est qu’un passage a été creusé vers le local voisin, que Bref a investi et aménagé avec les designers du studio Alphabet. Depuis l’inauguration de ce nouvel espace, le 10 novembre, les gens peuvent maintenant circuler librement entre les deux boutiques, et entre deux univers bien distincts.

« Ça faisait quelque temps qu’on évaluait la possibilité d’avoir un deuxième local », affirme Cynthia Moreau, cofondatrice de l’espace de diffusion montréalais Bref avec sa complice, Maude St-Louis.

Quant aux designers d’Alphabet, ils voulaient sortir de leur atelier-boutique de Rosemont afin de rejoindre plus de gens. « Ils souhaitaient mieux faire connaître la marque et avoir pignon sur rue pour pouvoir présenter leurs collections », poursuit Cynthia Moreau.

L’alliance était donc idéale pour les deux marques, qui se sont associées pour créer ce nouvel espace boutique. « Des deux côtés, on avait un intérêt à faire ce projet ensemble pour pouvoir repenser un lieu le fun autour de l’habitat », résume la cofondatrice de Bref.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE En plus des meubles, plusieurs petits objets d’Alphabet sont disposés dans l’espace Maison, dont le marchepied Parvis, l’échelle de rangement, la tablette Petit temps, ainsi que les balais et porte-poussières.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Au mur, on voit les visages en céramique de Catherine Lavoie, ainsi que la collection de meubles Parvis d’Alphabet – suspendue par les crochets. Sont également disposés une table, des chaises et des tabourets, ainsi qu’un luminaire d’Alphabet.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Posés sur les tablettes Petit temps d’Alphabet, on reconnaît les savons à mains et laits apaisants de Tangerine, des savons Mélia et des pièces de céramique.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Dans l’unité de rangement mural Plan libre d’Alphabet est suspendu l’un des tapis du designer Mark Krebs.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Le lit d’Alphabet, Minuit, surmonté d’une œuvre originale de Catherine Lavoie, L’éclipse. Aussi, à gauche, on trouve la poche à linge noire d’Alphabet, conçue pour pouvoir s’accrocher au mur, et également pourvue d’une sangle pour le transport vers la machine à laver. 1 /5









Comme à la maison

Dans le nouveau local aéré, les collections de meubles et de luminaires d’Alphabet sont mises en valeur avec d’autres accessoires liés à la maison, créés par des artisans majoritairement québécois.

L’idée était de présenter les collections Alphabet, mais en les faisant vivre avec divers objets afin de casser le côté un peu plus gênant d’un showroom. Cynthia Moreau, cofondatrice de Bref

Le lieu est aménagé comme le seraient différentes pièces d’un logement : on trouve un espace salle de bains, un coin chambre à coucher, un autre pour le salon, la salle à manger... « On est venus faire une sélection d’objets qui permettent de donner vie à ces pièces-là de la maison », ajoute-t-elle.

Parmi l’offre riche d’Alphabet, on trouve une vingtaine de pièces de mobilier, dont deux collections de tables, un lit, le nouveau système de rangement mural Plan libre, des chaises, des tabourets... Les petits objets sont présents aussi, dont des bougeoirs, des tablettes, des crochets, sans oublier les balais, les porte-poussières et même une poche à linge !

Précieux ajout

« En fait, la base est d’Alphabet, mais Bref est venu habiller, aménager et décorer l’espace », précise Cynthia Moreau. Les ajouts comptent notamment de la literie, du linge de table, divers accessoires de décoration, des collections de céramique et de l’art visuel. Dans la thématique actuelle, deux artistes y présentent des œuvres originales, soit Catherine Lavoie et Jeraume.

Du côté des céramistes, on trouve également des pièces exclusives. Par exemple, Dompierre y a lancé sa toute nouvelle collection Mineral, qu’on ne retrouve pas ailleurs dans son entièreté. Idem pour la céramiste Simard, qui y présente une trentaine de pièces uniques.

Bref, ça vaut le détour !