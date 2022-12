Juste à temps pour les Fêtes, Mimi & August a lancé sa nouvelle collection de bougies faite à partir de cire de soja biologique.

Offertes en six fragrances et en trois formats, elles ont toutes en commun leur aspect réutilisable. En effet, une fois la cire écoulée et le contenant nettoyé, on peut ensuite s’en servir comme jolie tasse à café – ou en guise de contenant à crayons, pot à plantes, ou simplement pour y ranger des bijoux. Mentionnons également que l’entreprise de maillots de bain, vêtements et autres accessoires propose aussi, dans la même collection, une bruine d’ambiance et un petit pot d’allumettes.

Les produits sont offerts en ligne, chez plusieurs détaillants ainsi qu’au repaire de la marque du Vieux-Port, à Montréal, et dans sa boutique éphémère aux Galeries de la Capitale, à Québec, jusqu’à la fin de l’année.