PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE

« Ce n’est plus la folie autour du lutin espiègle, qui fait des bêtises, note Guy Boucher, directeur général et copropriétaire de la quincaillerie Home Hardware Parc & Bernard. Mais on peut réutiliser cette thématique pour mettre de l’avant le côté ludique et acrobatique des lutins, qui apportent du plaisir. On peut les placer dans différentes positions. »