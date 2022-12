Cette année, Mélissa Leduc a opté pour un sapin de Noël décoré à l’ancienne. Non seulement parce que le look se mariait bien à son salon bourgogne, mais aussi parce qu’il s’agissait d’un choix économique. En effet, plusieurs des décorations d’antan étaient faites à la main ! Celle qui est connue sous son nom de blogueuse Dusty rose a accepté de nous montrer comment elle a fabriqué ses ornements.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE L’arbre de Noël se marie bien avec les murs bourgogne du salon.

Inspirée par le passé

« Avant, les gens n’achetaient pas beaucoup de décorations de Noël ; souvent, ils les fabriquaient, lance d’emblée Mélissa Leduc. Donc il y avait beaucoup d’ornements de fruits, de papier et de fleurs. Je me suis vraiment inspirée de ces années-là pour mon sapin. »

Pour faire ses décorations soi-même, pas besoin d’être un génie du do it yourself. Cela prend un peu de temps, un minimum de patience et quelques explications, que l’auteure du blogue de décoration Dusty rose a accepté de nous dévoiler pour reproduire l’allure de son sapin.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Les ornements faits d’oranges séchées et les bouquets de soupirs de bébé cohabitent joliment dans le sapin.

Les oranges séchées

Depuis quelques années, on voit partout les ornements faits d’agrumes séchés, et plus particulièrement d’oranges. Et pour cause : non seulement ils ne coûtent pratiquement rien à réaliser, mais on peut aussi les conserver très longtemps. Sans parler de leur côté naturel qui se fond dans la plupart des décors.

Réaliser ce petit artisanat, c’est facile, à condition de faire sécher les oranges correctement. En effet, pour qu’elles puissent durer, il faut s’assurer qu’on les laisse reposer dans un environnement sec. « Quand elles sont bien sèches, ça ne moisit pas, parce qu’il n’y a plus d’humidité dedans, explique Mélissa Leduc. Elles se conservent alors très bien, et peuvent même durer pour toujours. J’ai encore celles que j’ai faites il y a deux ans ! », témoigne-t-elle.

La procédure est simple. D’abord, on coupe les agrumes en tranches, puis on les éponge avec un papier essuie-tout. On les dépose sur une plaque recouverte d’un papier parchemin, avant de les laisser au four pendant au moins huit heures à la température minimum.

Cette année, Mélissa Leduc a trouvé le truc ultime pour les rendre encore plus belles : elle a laissé les tranches d’oranges toute la nuit dans le four éteint, ce qui leur a permis de sécher sans humidité. « Je n’avais pas de bordures brûlées et elles étaient bien sèches ! »

Elle les a accrochées dans son arbre en guise d’ornements, mais certains préfèrent en faire des guirlandes. La procédure est la même, et le résultat, tout aussi joli.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Mélissa Leduc dans son salon, agrémenté d’un sapin majestueux décoré à l’ancienne

Les fleurs séchées

Pour ajouter de la texture à notre arbre, et remplir les petits trous gênants, les fleurs séchées peuvent donner un résultat étonnant. Mélissa Leduc a opté pour des soupirs de bébé, ces tout petits boutons blancs. Mais elle a aussi vu, sur les réseaux sociaux, des arbres décorés avec des roses ou encore des hydrangées séchées.

« On a vraiment le choix en matière de couleurs, car on peut choisir la fleur que l’on veut, qui se sèche bien », résume-t-elle.

Il suffit de séparer les fleurs en plusieurs petits bouquets, et de les faire sécher à l’envers pour qu’elles conservent leur forme. « Je les suspends soit sur une corde à linge, soit dans la cuisine. En plus, ça peut être beau : ça fait un peu bohème d’avoir des fleurs qui sèchent ! », lance-t-elle en riant.

Il suffit ensuite de les placer dans notre arbre, à l’endroit voulu, et le tour est joué.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Les rubans noués sur les branches du sapin viennent lui donner du mouvement et du style.

Les rubans de mousseline

Finalement, pour un peu de mouvement, Mélissa leduc a mis la touche finale à son sapin avec des rubans de mousseline. « L’idée est de faire une boucle un peu lousse, pas trop serrée, un peu tombante, précise-t-elle. Je trouve que ça vient rajouter un petit côté chic à l’arbre, l’élever un peu plus. »

Là encore, on peut choisir son ruban en fonction du style qu’on souhaite donner à notre sapin. « Moi, j’y suis allée avec une mousseline blanche, mais quelqu’un qui a un décor un peu plus rustique pourrait choisir un beau ruban de jute ; alors que pour une touche plus chic, on peut aller vers du satin », énumère-t-elle en guise d’exemples.

Elle s’est procuré les siens sur Amazon, mais note que le magasin Michaels offre une belle sélection de rubans semblables.

Maintenant que le sapin est décoré, que les lumières sont allumées et que décembre est arrivé, les festivités peuvent commencer !