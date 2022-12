La polyvalence du pouf

À la fois meuble et accessoire, le pouf gagne la première place en matière de polyvalence. Tantôt repose-pieds, bout de canapé, table à café ou de chevet et siège d’appoint, il nous rend service en toute occasion et passe en un tournemain d’une pièce à l’autre. De plus, il sert d’objet tendance. Émilie Corbeil, directrice des produits MUST, offre ses suggestions d’aménagement.