PHOTO FOURNIE PAR RONA

« Après la pandémie, les gens vont vouloir plus que jamais fêter en grand avec d’immenses tablées, comme dans le temps, prévoit Lydia Thammavong, chef design, styles et tendances chez Rona. La collection de décorations traditionnelles célèbre Noël en famille, où l’on fait des biscuits et on raconte des histoires près du feu. Le rouge, le blanc, le vert et le doré seront toujours tendance pour le temps des Fêtes. »