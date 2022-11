Scott McGillivray, expert canadien en immobilier et rénovations, et l’entreprise Mobilia se sont associés pour lancer une collection de meubles et d’accessoires invitants.

Vedette de HGTV au Canada et aux États-Unis depuis 2008, producteur primé de séries à succès dans le domaine de l’immobilier et cofondateur de Keyspire, une société d’enseignement de l’investissement immobilier, Scott McGillivray lance une collection exclusive de meubles et d’accessoires avec l’entreprise canadienne Mobilia.

Emmanuelle Mozayan-Verschaeve Collaboration spéciale

Scott McGillivray travaille avec Mobilia depuis plusieurs années. « La relation a vraiment commencé de manière organique quand on cherchait des produits pour nos émissions de télé et qu’on travaillait avec des clients. On cherchait une entreprise canadienne qui offrait des meubles d’un beau design évidemment, mais aussi des produits d’une qualité durable », raconte-t-il, en anglais.

À force d’échanges et de discussions, l’idée d’une collection en partenariat a germé. « L’utilisation des produits et la confiance que nous avons bâtie au fil des années ont suscité l’envie de créer une collection à la fois moderne et intemporelle avec la durabilité que les clients recherchent. Aussi, Mobilia est une entreprise canadienne, et c’est important pour moi de soutenir les entreprises d’ici. » L’homme d’affaires se dit d’ailleurs très fier que 30 produits de la collection soient fabriqués localement.

Un super canapé

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE La collection Mobilia x Scott McGillivray comprend notamment un canapé modulaire facile à intégrer dans tous les espaces et un fauteuil qui trouvera bonne place au salon comme dans la chambre.

Le travail de design a commencé il y a environ un an, et Scott et son équipe ont décidé de commencer par la pièce maîtresse du salon : le divan. « On a fait le super canapé modulaire NASH. On voulait vraiment offrir un produit qui s’adapterait aux différentes superficies, mais qui permettrait aussi aux familles de reconfigurer leur espace selon leurs besoins. Nous avons donc choisi un design qui peut plaire à tous, et Mobilia nous a envoyé plusieurs échantillons de couleurs et de matériaux », indique-t-il.

Le choix s’est arrêté sur un matériau durable et une couleur neutre qui s’adaptent à tous les décors. Puis, la collection s’est développée autour du canapé avec des accessoires et d’autres meubles, dont un fauteuil, une table à café et une table d’appoint.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Parmi les objets créés pour la collection : des coussins…

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE … une table à café aux lignes sobres, faite de matériaux nobles (bois et marbre)…

… et des tableaux aux motifs abstraits.





L’importance de la durabilité

Scott McGillivray se dit très heureux du résultat, une collection intemporelle tout en étant actuelle. « Ce n’est pas toujours facile à faire, quelque chose qui est à la fois classique et tendance. Pour y parvenir, nous avons utilisé beaucoup de matériaux naturels, comme le bois et le marbre, ainsi que de beaux tissus », explique-t-il.

« J’aime aussi avoir un peu de texture parce que ça rend le tout très confortable et douillet. La clé ici, c’était également de choisir des couleurs durables. » Il a donc opté pour des accessoires marine, gris, caramel, beiges et orange vitaminé, qui sont des teintes dont on ne se lasse pas. Enfin, des coussins et des tableaux aux motifs abstraits viennent égayer les unis en plus de créer une atmosphère décontractée.

La collection Mobilia x Scott McGillivray sera offerte en magasin et sur le site de Mobilia à partir du 14 novembre.