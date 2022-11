Après Wet Metal, Éditions 8888 revient avec Ghost Limb, une deuxième collection de mobilier d’avant-garde influencée par le mouvement brutaliste.

Isabelle Morin La Presse

Avec sept nouvelles pièces, la maison de design assoit davantage son affinité avec une esthétique audacieuse, des matériaux bruts et un minimalisme élégant. La thématique de l’exposition se déploie autour des membres fantômes, une condition médicale qui a servi d’amorce pour explorer « l’espace entre la vie et la mort, la disparition, les fantômes et autres créatures mortes-vivantes », mentionne son créateur Jean-Michel Gadoua, aussi fondateur d’Éditions 8888.

Lancée le 4 novembre, l’exposition sera ouverte au public de manière ponctuelle jusqu’au 13 du mois, au 6250, rue Hutchison.