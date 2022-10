En plus de souffler sa propre boule de Noël, on peut en choisir le style et les couleurs.

Après deux années d’interruption pandémique, le retour de l’activité « Soufflez votre boule de Noël » à l’Espace verre de Montréal est très attendu.

Sophie Ouimet La Presse

En effet, la dernière mouture de l’activité avait eu lieu en 2019, juste avant le début de la pandémie. Les organisateurs sont maintenant prêts à reprendre la tradition, et à la tenir pour la 13e fois, assure la directrice générale de l’organisme à but non lucratif, Marina Dobel.

La populaire activité des Fêtes aura lieu dès le 19 novembre, et ce, toutes les fins de semaine jusqu’au 18 décembre. Le déroulement est simple : on choisit le modèle et les couleurs de sa boule de Noël, puis avec le concours du verrier, on souffle soi-même dans la canne à l’aide d’une pipette. « L’expérience en elle-même, c’est découvrir un atelier de verrier, voir les fournaises et les fours, et se faire expliquer comment fonctionne la technique du verre soufflé, résume Mme Dobel. Donc c’est quand même une belle activité à faire en famille. »

Il est possible de s’y rendre en famille, soit — les enfants sont bienvenus dès l’âge de 3 ans —, mais aussi entre amis ou même avec des collègues. Petit détail : on ne repart pas immédiatement avec sa boule, il faut revenir la chercher quelques jours plus tard chez Espace verre, dont les locaux sont situés dans une ancienne caserne du Sud-Ouest, rue Mill.

Les inscriptions sont maintenant ouvertes sur le site d’Espace verre. Coût : 40 $ par boule. Les samedis et les dimanches du 19 novembre au 18 décembre, de 10 h 30 à 16 h 30, et le vendredi 16 décembre au soir, de 16 h à 22 h.