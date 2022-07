Opter pour l’élégance de la toilette noire

La robinetterie noire est de plus en plus courante dans les salles de bains. Mais la toilette, elle, garde toujours sa blancheur… ou presque. De plus en plus, certains osent la cuvette noire, dont Mara Vezeau, qui a fait ce choix audacieux pour les rénovations de sa salle de bains.