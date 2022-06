Un vent de fraîcheur souffle dans l’avenue Laurier Est !

Sophie Ouimet La Presse

La boutique de décoration Buk & Nola a rouvert ses portes au début de juin, après avoir complètement rénové ses locaux – tout en gardant son charme et son identité. Les deux propriétaires, Laurence Marinacci et Caroline Jodoin, ont fait appel aux designers de l’atelier Catherine Catherine pour repenser et agrandir un peu le local. « Surtout, on ne voulait pas dénaturer notre boutique, souligne Laurence Marinacci. On voulait que les gens se sentent encore chez Buk & Nola, mais que ce soit renouvelé, plus aéré. » Une cure de jeunesse bien méritée pour l’entreprise qui existe depuis 2009.