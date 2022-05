Korina Khamis et Eugenia Triandos, les deux fondatrices du studio Hibou Design & Co.

Il y a quelques mois, la firme Hibou Design & Co. a établi ses quartiers à l’angle de la rue Chabanel et du boulevard Saint-Laurent. Loin de se limiter à des bureaux, les cofondatrices de l’entreprise ont choisi d’y greffer une boutique et, pourquoi pas, un café.

Sophie Ouimet La Presse

L’idée de la boutique-café est venue au moment où la firme se cherchait un plus grand local pour ses activités. Les deux associées, Eugenia Triandos et Korina Khamis, sont tombées sous le charme de ce grand espace au style industriel et ont voulu en tirer profit le plus possible.

Nous avons trois entreprises dans le même lieu, dirigées par ma partenaire et moi-même. Eugenia Triandos, confondatrice de Hibou Design & Co.

En plus des bureaux de design d’intérieur, un espace boutique a été aménagé à l’avant, où l’on peut magasiner des pièces triées sur le volet par les deux associées. L’expérience ne serait pas complète sans le coin café, qui ajoute chaleur et convivialité au lieu, doté de hauts plafonds et de grandes fenêtres. On y sert toutes sortes de boissons, ainsi que quelques bouchées, dont des viennoiseries.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Au Hibou Café attenant à la boutique, on offre un éventail de boissons — caféinées ou non — et de collations.

Quant au magasin lui-même, on y trouve des lampes, des tapis, de la vaisselle, des miroirs, des bougies, de la literie… dans les teintes sobres qui caractérisent le style de Hibou. Pour les gens qui habitent plus loin ou qui n’ont pas envie de tenter le déplacement, l’essentiel — sauf les gros morceaux de mobilier — se retrouve aussi sur le site web.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE La boutique Hibou Home donne sur la rue. Mais ce n’est pas tout : dans le local derrière fourmillent une douzaine d’employés, qui travaillent pour la firme de design homonyme.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Les objets vendus en magasin ont été choisis soigneusement par les deux associées. On y trouve de tout pour la maison, des plus grandes pièces de mobilier aux tout petits accessoires de décoration.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le local au look industriel possède de hauts plafonds et de grandes fenêtres.





Fait intéressant, en surfant dans la boutique en ligne, on peut choisir de magasiner en triant par projets, parmi ceux réalisés par le studio de design au fil des années. « Cela a commencé parce que nous recevions beaucoup de questions sur notre compte Instagram. Les gens nous demandaient : “Où avez-vous pris ce vase ? D’où vient cette table ?” Et à partir de là, c’est ce qui nous a donné le goût de faire une section “recréez le look” sur notre site, où les gens peuvent cliquer sur le projet qui les intéresse, et voir tous les produits qui sont offerts dans notre magasin en ligne. »

La boutique, le café, rien de cela n’est arrivé par accident, précise toutefois Eugenia. « Avoir pignon sur rue a toujours fait partie du plan. Nous avions le rêve d’ouvrir, un jour, un magasin de design et de décoration », ajoute-t-elle, en soulignant que la branche design d’intérieur de la marque Hibou existe depuis 2016.