Designer d’intérieur et grande fan d’émissions de décoration et de rénovation, Géorgie Lubin trouvait que les gens de la communauté noire n’étaient pas représentés à l’écran. Devant ce constat, elle s’est retroussé les manches et a décidé de produire une websérie mettant en vedette des acteurs issus de la diversité culturelle.

Sophie Ouimet La Presse

Baptisée Mon design, ma kay (kay signifie maison en créole), la série de quatre épisodes vient d’être mise en ligne sur YouTube.

On y suit Rosette, mère de deux fillettes nouvellement séparée, dont l’appartement a grand besoin d’un rafraîchissement.

Deux designers d’intérieur se partagent la tâche de rénover l’espace avec un budget réduit. À écouter jusqu’à la fin, puisqu’au quatrième et dernier épisode, on dévoile le résultat final de la maison de Rosette et ses filles.