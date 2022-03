Impossible de ne pas les avoir remarquées : elles sont partout, ces petites caisses en plastique qui viennent dans une panoplie de couleurs pastel. Non seulement leur look scandinave les rend-il esthétiquement plaisantes, mais elles font aussi des merveilles pour ranger — ou cacher — tout notre bric-à-brac. Nous avons parlé à des expertes de déco qui en raffolent, et qui nous présentent leurs utilisations préférées.

Sophie Ouimet La Presse

« Ils sont très à la mode ces temps-ci, beaucoup de gens les utilisent », affirme la blogueuse Maca Atencio, qui possède plusieurs de ces paniers de rangement chez elle et dans son studio, deux univers très colorés. Avant qu’on puisse les trouver ici, elle les avait découverts lors d’un voyage à Barcelone, prépandémie, et en avait glissé quelques-uns dans sa valise.

C’est peut-être un effet pandémique, justement, mais de nombreuses personnes semblent avoir envie de faire le ménage de leurs affaires, remarque pour sa part Stéphanie Hébert. « On est tous un peu dans l’ère d’organiser notre maison, de mettre de l’ordre, lance la cofondatrice de la boutique en ligne Baba souk. Et ces bacs-là rendent l’expérience vraiment agréable. Après, il y a comme une satisfaction : en plus de faire le ménage et d’organiser nos choses, c’est beau visuellement », constate-t-elle.

Ces caisses ne sont pas que jolies, elles sont aussi polyvalentes. Avec un peu d’imagination, on peut les utiliser dans chaque pièce, ou presque. Voici quelques idées pour les adopter dans la maison.

Dans le bureau (ou le studio)

PHOTO FOURNIE PAR FLEUR MAISON Vanessa Béland, connue sous son nom Instagram Fleur maison, possède plusieurs de ces caisses dans sa maison, trouvées chez Baba souk.

« C’est parfait pour dégager la surface des petits objets qui traînent, comme les ciseaux, la brocheuse, les pinces, les trombones, les enveloppes », énumère la fondatrice de Baba souk, tout en précisant que la taille petite est idéale pour ce type de rangement. Les paniers viennent en effet dans trois tailles : petit, moyen et grand.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Stéphanie Hébert, cofondatrice de la boutique en ligne Baba souk

Justement, dans les caisses de format moyen, on peut y caser une feuille 8 1/2 x 11, fait-elle remarquer.

Donc on peut ranger tous les cahiers de notes, les feuilles qui traînent un peu partout… C’est vraiment excellent pour organiser les bureaux d’enfants, mais même les bureaux des grands quand on veut faire un peu d’ordre là-dedans. Stéphanie Hébert, cofondatrice de la boutique en ligne Baba souk

Et pour les maniaques d’étiquetage, on peut aussi insérer une petite carte en papier à l’avant pour inscrire ce qui s’y trouve.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Maca Atencio utilise les paniers pour ranger son matériel d’art.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Puisque tous les objets sont regroupés au même endroit, elle n’a aucun mal à les retrouver lorsqu’elle en a besoin. 1 /2



Si on a un travail plus créatif, comme celui de Maca Atencio, ces caisses peuvent aussi s’avérer bien pratiques. Dans son studio de Saint-Henri, elle les utilise notamment pour ranger — et transporter — son matériel d’art. Elle y a regroupé les outils comme les rubans à mesurer, les couteaux de type X-Acto, la peinture… « Je les mets là où je peux les voir, et si je dois les utiliser, je sors la caisse, précise-t-elle. Aussi, on peut mettre un poids assez lourd dans les grandes, donc c’est parfait pour transporter du matériel. » Ces caisses sont en effet dotées de poignées qui facilitent leur transport.

Dans le garde-manger

PHOTO FOURNIE PAR FLEUR MAISON Ces caisses se rangent tout aussi bien dans la cuisine, dans le garde-manger par exemple.

Maca Atencio a récemment eu beaucoup de plaisir à réorganiser son garde-manger à l’aide des caisses de format moyen.

Je les utilise pour ranger les condiments, ou alors la nourriture avec laquelle on ne cuisine pas tous les jours. Maca Atencio, blogueuse

Elle apprécie particulièrement le fait qu’on puisse les empiler les unes par-dessus les autres, pour ainsi gagner de l’espace. Sans compter que lorsqu’on ne les utilise pas, on peut aussi les démonter pour les ranger à plat.

Pour Stéphanie Hébert, la beauté de ces caisses dans le garde-manger, c’est de pouvoir regrouper les objets qui, autrement, se retrouveraient pêle-mêle : les épices, les contenants de plastique (et leurs couvercles), les cuillers à mesurer… « Ça rajoute aussi un peu de couleur », note la cofondatrice de Baba souk.

Dans les chambres d’enfants…

PHOTO FOURNIE PAR BABA SOUK Les enfants prennent plaisir à placer leurs petits objets dans ces jolis paniers, selon Stéphanie Hébert, de Baba souk.

Ces jolies caisses peuvent avoir beaucoup d’utilité dans les chambres de nos enfants. On peut ainsi y mettre les petits jouets et objets qui autrement traîneraient partout dans la pièce… sans voir le désordre derrière. « On dirait que les enfants aiment que ce soit des beaux bacs colorés, ça leur donne envie. Aussi, pour les parents, c’est l’fun de voir tout ça rangé ! », ajoute Stéphanie Hébert.

… et ailleurs dans la maison

PHOTO FOURNIE PAR BABA SOUK Les souliers dans l’entrée, les foulards et toutes nos babioles peuvent trouver leur place dans ces jolis paniers colorés.

PHOTO FOURNIE PAR FLEUR MAISON On peut aussi trouver une utilité à ces paniers dans la chambre, que ce soit sous le lit ou dans le garde-robe.

PHOTO FOURNIE PAR BABA SOUK Venant dans une multitude de tailles et de couleurs, ces bacs sont plus que pratiques dans la maison. 1 /3





Chez elle, Maca Atencio a également glissé deux de ces paniers sous son lit : l’un contient ses souliers, l’autre ses sacs. Ah, et dans la salle de bains, elle y place ses produits essentiels. « Je réalise que je les utilise énormément ! lance-t-elle en riant. Je n’avais jamais réalisé à quel point j’avais du plaisir avec ces caisses. »

* À noter que les bacs sont actuellement épuisés dans la boutique en ligne, mais que le stock sera renouvelé bientôt.