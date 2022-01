Textures douces, effets marbrés, teintes délavées et formes incurvées : 2022 s’annonce sous le signe du chic confortable. Collection de carreaux au sol et sur les murs, Céragrès.

L’année 2021 a contraint nombre d’entre nous à repenser leurs intérieurs pour en faire des lieux multifonctionnels pratiques et confortables. Il est temps cette année d’y ajouter une bonne dose de joie et de fantaisie en misant notamment sur le maximalisme, l’éclectisme et les formes organiques, le tout ponctué de touches chics, pour se créer une oasis où se réfugier par temps troubles.

Emmanuelle Mozayan-Verschaeve Collaboration spéciale

La nouvelle couleur Pantone 2022, Very Peri, reflète bien l’audace, le chic et la sophistication de certaines des tendances de la nouvelle année. « On va de nouveau se rapprocher de la mode, ne plus penser uniquement au confort et au cozy, même si ces notions gardent une place essentielle dans la maison », remarque Sophie Ohayon, directrice marketing chez Mobilia.

PHOTO FOURNIE PAR IKEA Synonyme de sophistication, la couleur Pantone de l’année répond à l’envie de créer une ambiance chic dans la maison. Mobilier et accessoires, IKEA.

Cette teinte lilas très joyeuse se combine bien avec d’autres coloris en vogue, comme le marine, le rose doux et le beige. Chaleureux et apaisant, ce dernier vole la vedette au gris en matière de toile de fond et de mobilier.

Les pastels délavés, comme le pêche, le sauge, le bleu ciel ou le paille, qui enveloppent un espace de douceur, occupent également une place prépondérante dans la palette des couleurs, rehaussés par quelques accents de doré ou de cuivré. La combinaison de ces tons discrets et de ces finis brillants dépeint bien les tendances tout en contrastes de 2022.

PHOTO FOURNIE PAR MOBILIA À lui seul, le pouf Evella de Mobilia présente trois des tendances de 2022 : les formes rondes, la laine bouclée et le beige. Mobilier et accessoires, Mobilia.

PHOTO FOURNIE PAR MOBILIA Le naturel et les matières authentiques sont toujours populaires cette année. Ils confèrent un style rustique chic que l’on peut bien compléter avec des plantes vertes. Mobilier et accessoires, Mobilia. 1 /2



« On va vers des extrêmes avec le vintage recyclé, les vieux objets relookés, le naturel, puis le grand luxe, le classicisme, le style antique et même des inspirations gothiques qui rappellent les manoirs », remarque la styliste Carolina Auz.

C’est l’inverse du minimalisme, il y a un tournant maximaliste surchargé avec énormément de mélanges. Carolina Auz, styliste

Dans le même ordre d’idées, la popularité des riches textures ne cesse de croître, aussi bien pour ce qui est des finis muraux – comme la patine ou la chaux – que des textiles. « La laine bouclée, qui a déjà commencé à faire son retour sur des canapés, des fauteuils, des meubles d’appoint, et les tissus généreusement texturés d’esprit rustique chic gagnent du terrain », note Sophie Ohayon.

Un souffle d’extravagance

PHOTO FOURNIE PAR EMPIRE PAPIER PEINT Cette fresque murale inspirée de la forêt amazonienne donne un look dépaysant et ressourçant à l’espace. Modèle Adansonia de Tres Tintas, chez Empire Papier Peint.

PHOTO FOURNIE PAR EMPIRE PAPIER PEINT Cette murale aux courbes sinueuses et aux motifs surdimensionnés peut créer une dynamique intéressante dans un salon contemporain ou un bureau. Redvolution de Tres Tintas, chez Empire Papier Peint. 1 /2



Aussi, l’envie de personnaliser son intérieur ou de circonscrire des zones dans un même espace incite à habiller les murs de papier peint. « On l’utilise de plus en plus et dans toutes les pièces, y compris la cuisine et la salle de bains. Graphiques, ethniques, à motifs d’animaux, de végétaux, texturés, ton sur ton, sophistiqués, naturels… On en voit de toutes sortes et il y en a pour tous les goûts », constate Carolina Auz.

PHOTO KIP DAWKINS, FOURNIE PAR EMPIRE PAPIER PEINT Ce papier peint au motif Southwest en tissu naturel avec un imprimé de couleur est en vogue pour 2022. Papier peint Thibaut, chez Empire Papier Peint.

Côté céramique, les possibilités sont multiples, poursuit la styliste. « Il y a beaucoup de diversité. On voit depuis quelques années des grands formats 24 x 24 po ou 24 x 48 po, mais vont apparaître des 48 x 96 po et des extralarges. »

PHOTO FOURNIE PAR CÉRAGRÈS Les carreaux grand format et le beige gagnent du terrain en 2022. Collection Core de Céragrès.

PHOTO FOURNIE PAR KELLI Le marbre refait surface pour apporter noblesse et personnalité à nos intérieurs. Table Plinth de Menu, chez Kelli. 1 /2



D’un point de vue esthétique, les effets béton, les teintes pastel, le terracotta et le marbre sont toujours d’actualité. Ce dernier s’impose, en plus des planchers, dans le monde du mobilier et des accessoires sous forme de pied de lampe, de table total look (piètement et plateau en un seul bloc) ou classique (plateau de pierre et pattes dorées). En version brute ou au contraire très veinée, le marbre donne un caractère racé au décor et permet de composer un univers éclaté tout en contrastes s’il est associé à des éléments de bois clair et des textiles chaleureux. Associé à des meubles et des objets noirs très ornementés, il peut compléter un décor gothique.

Courbes réconfortantes

PHOTO FOURNIE PAR KELLI Apprécié pour sa polyvalence, le canapé modulaire arbore les formes circulaires en vogue en 2022. Les tapis suivent aussi ce mouvement. Canapé 9000 d’Arflex et tapis Unknown, chez Kelli.

Côté formes, le temps du design rectiligne est révolu, puisque les coins des tables s’arrondissent, les sièges et même les tapis se dessinent tout en courbes. Ces rondeurs réconfortent et enveloppent l’espace tout en lui donnant une allure élégante et théâtrale.

PHOTO FOURNIE PAR KELLI Un luminaire majestueux suffit à métamorphoser un décor. Lustre Miira 8, chez Kelli.

Enfin, les créateurs imaginent des luminaires extraordinaires, parfois comparables à de véritables œuvres d’art surdimensionnées, pour procurer une ambiance magique à nos intérieurs à la tombée du jour.

« La maison d’aujourd’hui est un refuge qui tend à devenir une oasis. Je crois que les gens pensent que rien ne sera comme avant la pandémie et ils continuent de transformer leur demeure pour s’y sentir bien en toute situation et recevoir en beauté. Ils veulent un intérieur confortable, mais on sent aussi une effervescence, un désir de soigner leur décor pour en être fiers », conclut la directrice marketing de Mobilia.