La technologie intelligente se fraie un chemin un peu partout dans la maison, jusque dans le sapin. Contrôler les lumières (et leur consommation d’énergie) à distance est devenu un jeu d’enfant.

Danielle Bonneau La Presse

« La domotique n’est plus inaccessible, comme c’était le cas au début des années 2000 », constate Maxime Caron-Labonté, directeur commercial chez Sinopé Technologies, entreprise québécoise spécialisée dans la conception d’appareils intelligents et dans la gestion de l’énergie, établie à Saint-Jean-sur-Richelieu.

« Il y a une démocratisation des appareils connectés, explique-t-il. Les gens sont de plus en plus à l’aise avec leur téléphone et ils cherchent à consommer de façon écoresponsable et intelligente. »

Un dispositif aussi simple qu’une prise de courant intelligente fait partie des écosystèmes conçus par le fabricant, qui vient de remporter le Grand Prix du concours « Integrated Home », organisé par le Consortium for Energy Efficiency, qui regroupe des administrateurs de programmes d’efficacité énergétique au Canada et aux États-Unis.

PHOTO FOURNIE PAR SINOPÉ TECHNOLOGIES Dans l’application de Sinopé Technologies, il suffit de choisir les moments où le sapin s’allume ou s’éteint automatiquement. La programmation varie en fonction des désirs et de l’horaire des utilisateurs.

PHOTO FOURNIE PAR SINOPÉ TECHNOLOGIES La prise de courant intelligente de Sinopé Technologies suit la consommation énergétique de l’appareil qui est branché. Il est ainsi facile de savoir combien coûte l’illumination du sapin de Noël pendant sa période d’utilisation. 1 /2



Cette prise permet de contrôler n’importe quel type d’appareil, et même les lumières d’un sapin, à l’aide de l’application Neviweb. « Moi-même, j’en ai une chez moi, souligne M. Caron-Labonté. Grâce à elle, mon sapin s’allume et s’éteint tout seul. Notre prise intelligente surveille aussi la consommation énergétique de l’appareil qui est connecté. On le saura à la fin du mois de décembre combien notre sapin nous aura coûté ! »

Au moyen de l’application, le moment où le sapin s’allume ou s’éteint automatiquement peut varier selon les désirs et l’horaire des utilisateurs. La programmation peut ainsi varier le week-end et la semaine.

« Mon sapin n’est pas allumé quand je n’y suis pas, précise Désirée Larocque, conseillère aux communications chez Sinopé Technologies. Cela me permet d’éviter les risques d’incendie, qui pourraient survenir si je laissais les lumières du sapin allumées en tout temps, en cas de court-circuit ou si mon chat décide de grignoter le sapin [et les lumières], comme cela lui arrive souvent ! »

PHOTO FOURNIE PAR GLOBE ELECTRIC Les bandes lumineuses intelligentes de Globe Electric changent de couleur à volonté, selon l’ambiance souhaitée.

Virage technologique

La société Globe Electric, fondée en 1932 à Montréal, a fait un virage technologique il y a une dizaine d’années. Elle compte elle aussi une prise de courant dans sa gamme de produits intelligents, qui comporte notamment des bandes d’alimentation, des ampoules à DEL et des bandes lumineuses.

Grâce à la prise de courant intelligente, les gens n’ont plus besoin de se faufiler en dessous de leur sapin de Noël. On peut brancher dedans les lumières d’un sapin ordinaire et contrôler cette prise avec notre téléphone intelligent sur l’application Globe Suite. Julie Pinard, vice-présidente des ventes de Globe Electric

« Ceux qui ont des assistants intelligents, comme Google Home, Alexa et Siri, peuvent aussi faire des commandes vocales, ajoute-t-elle. Dans notre gamme de prises intelligentes, il y en a une pour l’extérieur. On peut contrôler les lumières, peu importe où on est. »

Même ampoule, différentes couleurs

Les prises de courant intelligentes n’ont aucun effet sur les couleurs des lumières du sapin, précise Mme Pinard. Certains types d’ampoules à DEL intelligentes, par contre, peuvent carrément changer de couleur, si désiré, par le truchement de l’application.

« Des ampoules intelligentes, dans des luminaires, peuvent par exemple alterner du rouge au vert pendant les soirées festives, souligne Mme Pinard. Et quand on retourne à nos tâches normales, on va de nouveau dans l’application et on remet les ampoules dans un beau blanc. Dehors, on peut aussi être créatif et s’adapter aux saisons, si on met des ampoules intelligentes à l’extérieur de la maison. Elles peuvent devenir rouges dans le temps des Fêtes, bleues pour la Saint-Jean-Baptiste et orange à l’Halloween, sans devoir les changer. »

PHOTO FOURNIE PAR LOWE’S CANADA L’entreprise Twinkly propose des guirlandes lumineuses à DEL intelligentes, dont les couleurs et le scintillement peuvent être personnalisés.

L’entreprise Twinkly attire quant à elle l’attention des mordus de Noël avec ses guirlandes lumineuses à DEL intelligentes, dont les couleurs et le scintillement peuvent être personnalisés et même synchronisés avec de la musique. Le tout est géré au moyen d’une application, qui propose diverses façons d’animer un sapin et ses environs.

« C’est pour ceux et celles qui veulent en mettre plein la vue, indique Lydia Thammavong, chef marketing, design, styles et tendances, de Lowe’s Canada (Réno-Dépôt et Rona). Mais il y a aussi plusieurs choix. On peut faire scintiller le sapin ou choisir une lumière chaude, qui devient plus classique. Tout dépend de l’ambiance qu’on veut créer. »

Penser écoresponsabilité

Par réflexe professionnel, le designer industriel Patrick Messier observe les différents produits offerts sur le marché sous l’angle de leur écoresponsabilité, tenant compte de leur cycle de vie. Les designers de son agence et lui ont fait le choix de ne concevoir aucun produit jetable. À l’approche du temps des Fêtes, certains types d’articles trouvent davantage grâce à ses yeux que d’autres.

Il trouve ainsi la prise de courant intelligente intéressante. « Elle permet de réduire la consommation d’énergie, en ayant le sapin allumé seulement quand on en a besoin, souligne-t-il. En l’ayant programmé à l’avance avec une application, on arrive à la maison et le sapin est allumé. C’est plus accueillant, c’est agréable. L’application permet aussi de contrôler d’autres types de produits électriques.

J’aurais plus un problème de conscience avec l’achat d’un sapin de Noël intelligent qui a des lumières intégrées. Il faut toujours se questionner. Qu’est-ce qui va arriver quand des lumières seront brûlées dans mon sapin, dans cinq, six ou sept ans ? Patrick Messier, président de l’agence Messier Designers

« Soit je vais avoir un gros trou, soit je vais me dire qu’il faut que je le change. Dans ce cas, sur les plans environnemental et économique, cela ne vaut pas le coup. »

Penchant nettement en faveur des sapins naturels, le président de l’agence Messier Designers jette un regard critique sur les lumières de Noël. « Ce qui est plate, c’est que lorsqu’une ampoule à DEL brûle, il faut souvent remplacer la guirlande de lumière au complet, déplore-t-il. C’est un truc qui me fatigue. Puis ce n’est pas vrai que ces produits-là durent 25 ans. Cela prend des ampoules à DEL de qualité pour qu’elles aient une longue durée de vie. Ce n’est pas le genre de produit qu’on trouve dans les guirlandes de lumières de Noël. »

Les utiliser de façon intelligente a donc encore plus de sens.