Luminaire Authentik ouvre son appel de candidatures pour permettre à un artiste d’ici de réaliser sa propre collection de luminaires en édition limitée. Pendant quelques mois, le candidat retenu se verra ouvrir les portes de l’atelier de l’Estrie et aura accès à toute la quincaillerie et au savoir-faire des artisans sur place. La petite entreprise souhaite ainsi faire partager les connaissances acquises au fil des années et contribuer à faire rayonner le talent local.

Isabelle Morin La Presse

L’idée d’offrir une résidence artistique s’est présentée d’elle-même lorsque Jeremy Le Chatelier a contacté la fondatrice de Luminaire Authentik pour lui présenter son portfolio. Le coup de cœur a été immédiat. « Il avait une approche sculpturale, tandis que je suis plus technique et minimaliste dans ma vision », raconte Maude Rondeau, qui lui a sitôt offert une collaboration.

PHOTO FOURNIE PAR LUMINAIRE AUTHENTIK La fondatrice de Luminaire Authentik, Maude Rondeau, dans son atelier

La rencontre a donné Solstice, une collection unique travaillée sur un an, dont le style se démarque des lignes scandinaves habituellement proposées par l’entreprise. Le résultat est symbiotique et balance entre rigueur et fluidité.

Style industriel

La fascination de l’artiste pour les matériaux recyclés se transpose ici dans une esthétique brute où le métal oxydé et le béton écorché sont mis en lumière. Les luminaires, entièrement faits à la main, sont signés et numérotés. Ils font partie d’une série d’œuvres uniques qui portent l’empreinte de la collaboration Luminaire Authentik X Le Chatelier : un style industriel poli par les accents graphiques et épurés qui caractérisent la marque.

La seule contrainte de l’artiste était de pouvoir travailler avec des matériaux non polis et de respecter l’imperfection de la matière. Des bouts de métal abandonnés dans des déchèteries ou des chantiers ont ainsi trouvé une seconde vie et une esthétique moderne. D’où le nom Solstice, qui évoque les changements de saison et la mutation naturelle des choses, au moment opportun.

PHOTO FOURNIE PAR LUMINAIRE AUTHENTIK Luminaire 8 h 47

PHOTO FOURNIE PAR LUMINAIRE AUTHENTIK Luminaire 20 h 12

PHOTO FOURNIE PAR LUMINAIRE AUTHENTIK Luminaire 13 h 32

PHOTO FOURNIE PAR LUMINAIRE AUTHENTIK Luminaire 15 h 53

PHOTO FOURNIE PAR LUMINAIRE AUTHENTIK Luminaire 17 h 16 1 /5









L’approche instinctive de Jeremy Le Chatelier a été catalysée par l’expertise de l’entrepreneure, qui lui a servi de boussole à travers les différents défis techniques. « Ce partenariat m’a permis de réaliser l’importance de faire partager son savoir et d’encourager les artistes d’ici, en leur donnant les moyens de créer et en participant au rayonnement de leurs œuvres », souligne Maude Rondeau.

Plateforme plus artistique

La démarche a également permis à Luminaire Authentik de développer une plateforme plus artistique, alors qu’elle se concentrait jusqu’ici sur le résidentiel et le commercial. Avec ce projet de résidence, elle ouvre sa caverne d’Ali Baba à des créations avant-gardistes. Jérémy Le Chatelier, qui s’est joint depuis à l’équipe, chapeautera d’ailleurs la résidence en tant que directeur artistique.

PHOTO FOURNIE PAR LUMINAIRE AUTHENTIK L’atelier de Cowansville, en Estrie

Les candidats ont jusqu’au 15 octobre pour soumettre leur dossier. Le nom de l’artiste retenu sera dévoilé le 15 novembre. Pendant de trois à six mois, selon la complexité du projet retenu, il disposera d’un accompagnement technique et d’un accès illimité à l’atelier de Cowansville et aux matériaux qu’il contient. La résidence culminera avec un vernissage de la collection de luminaires exclusifs au printemps.