Parce que la Fierté ne se résume pas à l’arc-en-ciel, IKEA Canada s’est associé à des créateurs canadiens afin de créer 10 sofas inspirés des différents drapeaux et identités 2SLGBTQ+.

Valérie Simard La Presse

Chacune des housses est une pièce unique et a été fabriquée à la main par quatre créateurs actifs dans la communauté 2SLGBTQ+, soit l’illustratrice Madison Van Rijn et les designers de mode Bianca Nachtman, Ali Haider et Charlotte Carbone, aussi illustratrice et militante queer.

Chaque canapé s’inspire des couleurs et de la signification du drapeau qu’il incarne (bispirituel, transgenre, non-binaire, etc.). Davantage œuvres d’art qu’objets de consommation, les Divans de la Fierté (Love Seats en anglais) seront exposés cet été dans certains magasins d’IKEA au Canada. Le divan inspiré du drapeau du progrès (ou drapeau inclusif) est attendu à Montréal en août, alors qu’un des deux sofas inspirés du drapeau transgenre sera à Québec au même moment.

Avec cette campagne, lancée dans le cadre du mois de la Fierté, le détaillant de meubles suédois, qui est l’un des commanditaires de Pride Toronto, souhaite encourager le dialogue sur l’identité et la représentation. Ainsi, il a invité une dizaine de membres de la communauté à s’asseoir sur un de ces sofas pour raconter leur histoire. Ces vidéos peuvent être vues sur le site d’IKEA.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

« Nous souhaitons que toutes les personnes, quelles que soient leur orientation sexuelle et leur identité de genre, se sentent chez elles non seulement chez IKEA, mais en tout lieu », a déclaré, dans un communiqué, John Williams, responsable Égalité, diversité et inclusion chez IKEA Canada.

Encore cette année, IKEA remettra les profits liés à la vente des sacs arc-en-ciel STORSTOMMA à des organismes qui œuvrent auprès de la communauté 2SLGBTQ+. Précisons qu’IKEA Canada ne prévoit pas mettre en vente les Divans de la Fierté une fois la campagne terminée.