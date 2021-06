« The Pottery » est le résultat d’une collaboration entre la marque suédoise Prettypegs et la céramiste new-yorkaise Helen Levi.

Pour la maison, il n’y a jamais trop de sources d’inspiration. Voici quelques idées aussi faciles à aimer qu’à adopter.

Muriel Françoise Collaboration spéciale

Tasses, vases, sculptures, lampes, tables… la céramique est devenue indispensable à nos intérieurs. Grâce à une collaboration entre la marque suédoise Prettypegs et la céramiste new-yorkaise Helen Levi, elle peut à présent rehausser vos vieilles armoires que vous venez de déménager.

PHOTO FOURNIE PAR PRETTYPEGS La collection comprend trois modèles de boutons et de poignées de porte en argile aux teintes pastel.

PHOTO FOURNIE PAR PRETTYPEGS Ces boutons et poignées s’inspirent d’une collection de vases et de tasses aux lignes définies par une extrudeuse. 1 /2



La collection « The Pottery » comprend trois modèles de boutons et de poignées de porte en argile aux teintes pastel (sable, bleu, terracotta et vert sauge) non émaillée pour conserver son côté tactile.

Ces accessoires de goût sont inspirés d’une collection de vases et de tasses de la céramiste aux lignes définies par une extrudeuse, machine utilisée notamment pour fabriquer des pâtes en Italie. Offerts sur le site internet de Prettypegs, ils se fixent sur de nombreux modèles d’armoires. Ils peuvent aussi être accrochés au mur comme patères d’appoint.