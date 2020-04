Cette lampe en rotin tout en courbes réalisée au Québec par Sophie Chapados s’intègre partout et apporte une touche chaleureuse aux intérieurs les plus stériles. De l’entrée à la chambre, en passant par le salon et la salle à manger, sa présence crée une ambiance douce. Pièce unique sur commande, à partir de 200 $. S. Chapados ébéniste.

Issus du même palmier lianescent d’Asie dénommé rotang, le cannage et le rotin donnent du caractère et une atmosphère chaleureuse à tous les styles d’intérieur, mais chacun apporte un look différent au décor. Ces tressages font un retour en force en se pliant aux lignes actuelles.

Emmanuelle Mozayan-Verschaeve

Collaboration spéciale

Cannage raffiné

« Le cannage est une technique de tressage qu’on utilise avec la canne qui se trouve être l’écorce de rotin, alors que le rotin est la matière première », explique l’ébéniste Sophie Chapados. Ce savoir-faire ancestral qui a vu le jour il y a 400 ans en Europe garnissait alors l’assise et le dossier des sièges. À la fin du XVIIIe siècle, Thonet revisite cette technique en créant sa fameuse chaise bistrot n°14, qui fut la première chaise produite en série. Ce matériau étonne par son apparence fragile, alors qu’il est très robuste et confortable.

Comment l’agencer ?

Le cannage a longtemps été considéré comme vieillot, mais il refait surface périodiquement grâce au travail des designers. « Les accents de cannage apparaissent partout ; sur les tabourets, les tables d’appoint, les étagères, les canapés et même les accessoires. C’est un excellent moyen de mettre à jour n’importe quel espace tout en lui donnant une touche rétro. Aussi, un détail en cannage associé à un matériau froid comme de l’acier ajoute un intérêt visuel et adoucit », informe Libby Stunt, spécialiste de la décoration pour HomeSense. Il procure une touche chaleureuse parce qu’il est issu du bois, mais son aspect raffiné rappelant le nid d’abeille va accroître la prestance d’un environnement élégant et sophistiqué, surtout s’il est marié à du noir.

Rotin décontracté

Boudé pendant de nombreuses années, le rotin refait surface en même temps que le mouvement boho, qui puise son inspiration dans les années 70. « Je pense que les gens veulent s’éloigner des matières plastiques et qu’ils s’intéressent de plus en plus aux matières naturelles », précise Sophie Chapados, qui note aussi un retour aux formes géométriques simples. Elle explique que c’est la moelle de rotin qui crée le rotin rond et qu’il peut avoir différents diamètres, ce qui donne des looks très diversifiés. Il est souvent utilisé pour faire des objets de vannerie comme des paniers, des abat-jour, mais aussi pour des sièges de toutes sortes.

Comment l’agencer ?

Intemporel, le rotin est une bonne façon de personnaliser un espace. « On voit toujours un peu les mêmes décors partout ; je crois qu’en intégrant des paniers tressés, ça donne un côté fait main unique », dit l’ébéniste Sophie Chapados. Quand son diamètre est fin, le rotin se présente souvent en un tressage serré et il peut aussi bien servir à réaliser un meuble au design contemporain que classique. Quand son diamètre est gros, sa structure laisse passer le jour, assurant un effet épuré et léger, même si le meuble est volumineux. Quoi qu’il en soit, le rotin apporte toujours une touche dépaysante et décontractée. Libby Stunt suggère de commencer à introduire des éléments naturels par l’entremise de petits accessoires décoratifs comme des plateaux, des boîtes, des paniers ou des supports de plantes, car ils s’intègrent bien partout. On peut ensuite s’offrir des pièces plus imposantes si le résultat nous plaît.

Touche coloniale

PHOTO FOURNIE PAR HOMESENSE Ce canapé aux lignes simples mêle du bois peint en noir à du cannage, revisitant le style colonial. On peut aisément changer son look en fonction des coussins et il peut aussi bien meubler un salon urbain qu’un solarium à la campagne. 699,99 $ chez HomeSense.

Ce canapé aux lignes simples mêle du bois peint en noir à du cannage, revisitant le style colonial. On peut aisément changer son look en fonction des coussins et il peut aussi bien meubler un salon urbain qu’un solarium à la campagne.

699,99 $ chez HomeSense.

> Consultez le site de HomeSense

Fait au Québec

PHOTO MARYSE CLÉRO-NOBRÉGA, FOURNIE PAR SOPHIE CHAPADOS Sophie Chapados réactualise le mobilier en cannage, un savoir-faire qui tend à disparaître au Québec. Ce tabouret minimaliste est un parfait meuble d’appoint qui convient à toutes les pièces de la maison. Une valeur sûre faite à la main à transmettre de génération en génération. Pièce unique sur commande, 350 $ chez S. Chapados ébéniste.

Sophie Chapados réactualise le mobilier en cannage, un savoir-faire qui tend à disparaître au Québec. Ce tabouret minimaliste est un parfait meuble d’appoint qui convient à toutes les pièces de la maison. Une valeur sûre faite à la main à transmettre de génération en génération.

Pièce unique sur commande, 350 $ chez S. Chapados ébéniste.

> Consultez le site de S. Chapados

Comme un écrin

PHOTO FOURNIE PAR MOBILIA Un cylindre de cannage métamorphose ce lustre, en lui donnant une touche de sophistication. Il apporte de la texture et de la douceur à cet espace contemporain, mais trouverait une tout aussi bonne place dans un décor classique. Luminaire Sanju, 349 $ chez Mobilia.

Un cylindre de cannage métamorphose ce lustre, en lui donnant une touche de sophistication. Il apporte de la texture et de la douceur à cet espace contemporain, mais trouverait une tout aussi bonne place dans un décor classique.

Luminaire Sanju, 349 $ chez Mobilia.

> Consultez le site de Mobilia

Double jeu

PHOTO FOURNIE PAR HOMESENSE Ce paravent peut aussi bien servir à cacher un espace disgracieux qu’à délimiter un espace, par exemple une entrée ouvrant directement sur le salon, grâce à son cannage qui laisse passer la lumière sans trop voir ce qui se trouve derrière ! 249,99 $ chez HomeSense.

Ce paravent peut aussi bien servir à cacher un espace disgracieux qu’à délimiter un espace, par exemple une entrée ouvrant directement sur le salon, grâce à son cannage qui laisse passer la lumière sans trop voir ce qui se trouve derrière !

249,99 $ chez HomeSense.

> Consultez le site de HomeSense

Halo de lumière

PHOTO MARYSE CLÉRO-NOBRÉGA, FOURNIE PAR SOPHIE CHAPADOS Cette lampe en rotin tout en courbes réalisée au Québec par Sophie Chapados s’intègre partout et apporte une touche chaleureuse aux intérieurs les plus stériles. De l’entrée à la chambre, en passant par le salon et la salle à manger, sa présence crée une ambiance douce. Pièce unique sur commande, à partir de 200 $. S. Chapados ébéniste.

Cette lampe en rotin tout en courbes réalisée au Québec par Sophie Chapados s’intègre partout et apporte une touche chaleureuse aux intérieurs les plus stériles. De l’entrée à la chambre, en passant par le salon et la salle à manger, sa présence crée une ambiance douce.

Pièce unique sur commande, à partir de 200 $. S. Chapados ébéniste.

> Consultez le site de S. Chapados

Gros calibre !

PHOTO FOURNIE PAR IKEA Ce fauteuil en rotin au look enveloppant se distingue par le large diamètre de ses tiges. Solide, mais léger, il passe sans contrainte de poids d’une pièce à l’autre, y compris sur la terrasse. Il est conseillé de vaporiser de l’eau à l’arrière des meubles en rotin occasionnellement afin d’éviter qu’ils ne deviennent cassants, surtout en hiver. Fauteuil Buskbo, 149 $ chez IKEA.

Ce fauteuil en rotin au look enveloppant se distingue par le large diamètre de ses tiges. Solide, mais léger, il passe sans contrainte de poids d’une pièce à l’autre, y compris sur la terrasse. Il est conseillé de vaporiser de l’eau à l’arrière des meubles en rotin occasionnellement afin d’éviter qu’ils ne deviennent cassants, surtout en hiver.

Fauteuil Buskbo, 149 $ chez IKEA.

> Consultez le site d'IKEA

Passe-partout

PHOTO EXTRAITE DU SITE H & M HOME Ces paniers suspendus en rotin apportent une touche de fantaisie au décor. Très pratiques et peu encombrants, ils font office de rangement dans la salle de bains, de contenants à fruits dans la cuisine, ou encore de porte-plantes dans n’importe quelle pièce. Dimensions : grand panier largeur 26 cm x hauteur 13 cm, petit panier largeur 20 cm x hauteur 8 cm ; hauteur totale 70 cm. 49,99 $ chez H & M Home.

Ces paniers suspendus en rotin apportent une touche de fantaisie au décor. Très pratiques et peu encombrants, ils font office de rangement dans la salle de bains, de contenants à fruits dans la cuisine, ou encore de porte-plantes dans n’importe quelle pièce. Dimensions : grand panier 26 cm de largeur sur 13 cm de hauteur, petit panier 20 cm de largeur sur 8 cm de hauteur ; hauteur totale 70 cm.

49,99 $ chez H & M Home.

> Consultez le site de H & M Home

Cachet champêtre

PHOTO TIRÉE DU SITE DE ZARA HOME En première ligne pour rendre l’ambiance chaleureuse et réconfortante, la vannerie s’invite ici sous forme de corbeille ronde à anses aussi pratique qu’un plateau. La bonne idée : on l’accroche pour habiller un mur de la cuisine, ne pas encombrer les armoires et l’attraper facilement quand on en a besoin. Diamètre : 45 cm. 39,90 $ chez Zara Home.

En première ligne pour rendre l’ambiance chaleureuse et réconfortante, la vannerie s’invite ici sous forme de corbeille ronde à anses aussi pratique qu’un plateau. La bonne idée ; on l’accroche pour habiller un mur de la cuisine, ne pas encombrer les armoires et l’attraper facilement quand on en a besoin. Diamètre : 45 cm

39,90 $ chez Zara Home.

> Consultez le site de Zara Home