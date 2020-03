Les cache-pots à l’avant-plan

Les cache-pots prennent de l’assurance. Mis de l’avant, leur rôle ne se limite plus à dissimuler des pots de plastique d’une simplicité extrême. Ils sont choisis avec soin et mariés avec d’autres congénères qui les mettent à leur tour en valeur. Non seulement font-ils valoir la beauté de la plante qu’ils abritent, mais ils contribuent à rendre tout décor plus chaleureux. Les voici en six tendances.