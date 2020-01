À motifs, en relief, texturés… les carreaux suffisent à créer un décor, en plus d’être résistants et faciles à entretenir. Reste à savoir où et comment les intégrer sans fausse note. Conseils de spécialistes et démonstrations exemplaires.

Emmanuelle Mozayan-Verschaeve

Collaboration spéciale

Écouter son cœur

PHOTO FOURNIE PAR CIOT Cette collection de grès cérame coloré dans la masse comprend plusieurs dessins hauts en couleur. Les plus audacieux n’hésiteront pas à mélanger les motifs à la verticale et à l’horizontale, et les autres pourront en introduire uniquement par petites touches autour de l’îlot. Twenty de Ciot.

« Le choix des carreaux doit se faire en fonction de nos coups de cœur plutôt qu’en fonction des tendances », recommande Arianne Hudon Brooks, designer et fondatrice de HB Design. Certaines personnes changent de décor en fonction de la mode tous les deux ou trois ans, mais la plupart souhaitent en profiter plus longtemps sans s’en lasser. « C’est important de comparer ses coups de cœur et de les mettre en perspective pour s’assurer d’une intemporalité, parce qu’il ne s’agit pas juste d’une coloration que l’on peut changer souvent et que le coût est assez élevé. Il faut donc bien réfléchir avant d’acheter de la céramique et se faire conseiller », note la styliste Carolina Auz.

Audace et équilibre

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Le carrelage de la salle de bains signé Arianne Hudon Brooks

Selon Catherine Bernaquez, directrice, marketing et développement, chez Ramacieri Soligo, on peut tout oser dans la mesure où la sélection reflète ses goûts et inspirations : « Je pense que si les gens ont envie de mettre un motif fort, pourquoi pas, car c’est bien de personnaliser notre espace. Par contre, il faut harmoniser et balancer les couleurs des meubles et des murs pour que ce ne soit pas agressant dans la pièce. » Arianne Hudon Brooks ajoute que rien ne doit voler la vedette au motif, que les formes et les couleurs environnantes doivent rester neutres et simples. « Tout est question de dosage. Si on met un motif fort sur les murs, on en choisit un plus simple au sol : la pièce ne doit pas être surchargée. Par contre, on peut se permettre d’en mettre partout dans un petit espace comme une salle d’eau pour donner un effet de cocon », suggère Carolina Auz.

Attention aux mélanges

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Il est préférable de répéter un même motif que d’en utiliser plusieurs, sauf s’ils sont de la même collection.

Il est préférable de répéter un même motif que d’en utiliser plusieurs, sauf s’ils sont de la même collection : par exemple, de grands hexagones et d’autres en format mosaïque. « C’est également important de garder un fil conducteur, une cohérence entre les espaces. On évite donc un motif très tendance dans une maison traditionnelle », dit Arianne Hudon Brooks.

Le bon emplacement

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Arianne Hudon Brooks, de HB Design, signe la rénovation de cette demeure montréalaise. Le manteau de foyer en carreaux s’impose comme l’élément fort du salon.

Les belles céramiques d’aujourd’hui imitent le béton, le marbre et même le tissu. En plus d’animer les planchers et les murs, elles peuvent faire office de tête de lit, habiller un manteau de foyer ou un mur de l’entrée, rehausser des éléments structurels de la maison comme les niches et les colonnes. « On peut aussi en mettre sur la base de l’îlot de comptoir. C’est assez facile de le changer à cette place-là », poursuit Mme Auz.

Un compromis : la texture

PHOTO FOURNIE PAR RAMACIERI SOLIGO Ambiance masculine dans cette chambre où l’effet de relief sur la céramique murale contraste en beauté avec le plancher très lisse. Lagos de Ramacieri Soligo.

Les textures peuvent être une bonne solution pour les gens qui veulent utiliser des motifs, mais craignent de se lasser des couleurs. C’est une option que prône souvent Carolina Auz. « J’adore jouer avec les reliefs ton sur ton parce qu’ils viennent compléter ce qui est lisse alentour et qu’ils sont intemporels », conclut-elle.

Les adresses

Consultez le site de HB Design (en anglais)

Consultez la page de Carolina Auz

Consultez le site de Ramacieri Soligo

Consultez le site de Ciot

Consultez le site de Céragrès