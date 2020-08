Une oeuvre murale d’artiste dans sa cour

Il vient parfois un peu gâcher l’ambiance dans la cour arrière. Non, on ne parle pas de l’enfant turbulent du voisin, mais de ce mur de béton, de briques ou de bois, délaissé depuis de trop nombreuses années, et qui se dresse tristement dans le décor. Un bon coup de peinture lui (et nous) ferait le plus grand bien. Mais pour qui a les moyens, n’est-ce pas là l’occasion de s’offrir une belle œuvre murale d’artiste, haute en couleur ? On vous guide dans le processus.