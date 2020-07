Cactées du désert, animaux d’Afrique, illustration de plantes exotiques, coussin imprimé de feuilles de palmier, bibelot rigolo, paniers en osier et mobilier dedans-dehors : ponctuée de meubles et d’objets inspirés des pays chauds, la déco nous fait voyager toute l’année sans quitter la maison.

Parfum d’exotisme

Ce fauteuil et cette table d’appoint coordonnés revisitent le style créole et procurent une atmosphère décontractée qui rappelle les vacances. Réalisés en PVC résistant à la décoloration, ces meubles à l’aspect rotin passent sans crainte de l’intérieur à l’extérieur. Chaise 349 $ ; table d’appoint, hauteur 18 po, diamètre 23,5 po, 229 $, collection Wren-Savanna chez Urban Barn.

Belles plantes

PHOTO FOURNIE PAR STRUCTUBE À gauche, plante Palm, hauteur 150 cm, 99 $ ; à droite, devant, cactus Tetra, hauteur 70 cm, 49 $ chez Structube

Si on manque d’ensoleillement ou de temps pour s’occuper des végétaux naturels, on peut opter pour des plantes artificielles. Il suffit d’en regrouper deux ou trois pour apporter vie et dépaysement à l’espace, et il n’y a rien de mieux pour animer un coin bureau un peu vide ou tristounet. À gauche, plante Palm, hauteur 150 cm, 99 $ ; à droite, devant, cactus Tetra, hauteur 70 cm, 49 $ chez Structube.

Animaux d’Afrique faits chez nous !

PHOTO FOURNIE PAR L’AMUSE BOIS Quatre animaux au choix : Zoé la girafe, Toto le rhino, Tamtam l’hippopotame, Fanfan l’éléphant (non photographié), 17 $ chacun ; suspension porte-plantes, largeur 8 po, hauteur 23 po, 30 $ chez L’Amuse Bois

Ces portemanteaux représentant des animaux d’Afrique sont réalisés artisanalement au Québec avec du pin d’ici. Ils donnent un côté ludique et dépaysant à l’entrée, mais conviennent à tous les styles d’intérieurs, puisqu’ils sont en bois naturel. On les associe à un porte-plantes suspendu pour compléter l’espace en beauté. Quatre animaux au choix : Zoé la girafe, Toto le rhino, Tamtam l’hippopotame, Fanfan l’éléphant (non photographié), 17 $ chacun ; suspension porte-plantes, largeur 8 po, hauteur 23 po, 30 $ chez L’Amuse Bois.

Couleurs fraîches

PHOTO FOURNIE PAR MOBILIA Coussin Nicca, 49 $, chez Mobilia

Quoi de plus facile et économique qu’un coussin pour changer le look du salon ? Celui-ci arbore un motif de feuilles de palme décliné dans un ton menthe pâle plutôt que le vert vif habituel. Son imprimé donne donc la touche tropicale, mais sa teinte convient mieux à ceux qui préfèrent un décor sans trop de contrastes. Il s’agence à merveille avec des coussins et des jetés dans les mêmes tons, ou avec du jaune et du blanc. Coussin Nicca, 49 $, chez Mobilia.

L’affaire est dans le panier !

PHOTO FOURNIE PAR CŒUR D’ARTICHAUT Paniers Zig Zag, petit modèle 11,8 po sur 13, 7 po, 65 $ ; moyen modèle 13,7 po sur 15,7 po, 80 $ ; grand modèle 15,7 po sur 17,7 po, 99 $ chez Cœur d’Artichaut

Pratiques dans la chambre, dans la salle de bains ou au salon, ces paniers qui servent aussi bien de fourre-tout que de cache-pots assurent un look exotique grâce à leur fini en osier naturel et à leurs motifs d’esprit africain. Paniers Zig Zag, petit modèle 11,8 po sur 13, 7 po, 65 $ ; moyen modèle 13,7 po sur 15,7 po, 80 $ ; grand modèle 15,7 po sur 17,7 po, 99 $ chez Cœur d’Artichaut.

Rêve d’escapade

PHOTO TIRÉE DU SITE DE SIMONS Escapade au soleil, longueur 7 po et hauteur 4,75 po, 3,99 $ en solde au lieu de 6 $ chez Simons

Amusant et coloré, ce bibelot moderne représentant une voiture chargée de bagages circulant parmi les palmiers vient assouvir l’espace d’un instant notre soif d’évasion. On le pose bien en vue, dans un endroit où l’on passe régulièrement, pour avoir le cœur léger le plus souvent possible ! Escapade au soleil, longueur 7 po et hauteur 4,75 po, 3,99 $ en solde au lieu de 6 $ chez Simons.

Composition murale

PHOTO FOURNIE PAR ARLOCA Illustration calathéa Triostar, largeur 12 po et hauteur 18 po, 39,99 $ chez Arloca

Cette illustration représentant un calathéa Triostar, une plante tropicale qui se distingue par les belles couleurs contrastantes de son feuillage, ensoleille en un clin d’œil un mur fade et peut trouver bonne place dans n’importe quelle pièce de la maison. Réalisée à partir d’une œuvre originale en aquarelle par l’artiste montréalaise Ana K., chaque impression est datée et signée à la main. Illustration calathéa Triostar, largeur 12 po et hauteur 18 po, 39,99 $ chez Arloca.

