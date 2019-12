PHOTO ANNE BRUN PHOTOGRAPHE, FOURNIE PAR ZONE

Le côté opulent et ostentatoire de Noël ne plaît pas à tous et est même mis de côté, constate Anne Brun, directrice de création web chez Zone. « Pour calmer le jeu, on met des napperons plutôt qu’une nappe sur la table. Les assiettes avec de la dorure et les couverts en or sont agencés avec des matières mates. On combine des matières riches avec des matières plus simples, brutes, naturelles. »