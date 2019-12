Pour des cadeaux ou pour décorer la maison à l’approche de Noël, quatre suggestions de marchés festifs où le design est à l’honneur.

Violaine Ballivy

La Presse

Fabrique 1840

Un an après avoir lancé la ligne Fabrique 1840, qui regroupe exclusivement des produits de créateurs canadiens, la Maison Simons organise ce week-end son premier marché de Noël « local » mettant en vedette des artisans d’ici dont elle commercialise les produits. L’événement permettra au public de rencontrer en chair et en os les créateurs – au lieu d’acheter froidement leurs produits sur un site internet – dans le cadre de l’un des hôtels les plus chics de la capitale, l’Auberge Saint-Antoine.

Vintage et local

PHOTO FOURNIE PAR L’ATELIER LOUBOT Atelier Loubot sera présent au marché Les Intemporelles.

Après plusieurs éditions réussies, l’été, Les Intemporelles tiendront leur prochain bazar vintage sur le thème de Noël, au centre communautaire Lajeunesse, dans le quartier Villeray. On y promet une quarantaine de kiosques proposant soit des articles vintage, soit des créations d’artistes locaux.

Etsy, en deux temps

PHOTO FOURNIE PAR SIMONS Lalaya Design fait partie des créateurs canadiens de la collection Fabrique 1840, de la Maison Simons.

Le collectif d’artisans regroupés sur la plateforme Etsy multiplie les activités à l’approche de Noël, la plus importante étant le marché des Fêtes au Théâtre Denise-Pelletier, dans Hochelaga-Maisonneuve, du 13 au 15 décembre : on promet plus de 130 créateurs. Pas le temps d’y aller ? Pas de problème, une édition « de la dernière chance » est aussi prévue les 20 et 21 décembre à la foire alimentaire Le Central, avec, cela va de soi, une thématique « gastronomie ».

Design durable

PHOTO FOURNIE PAR LES GASPILLEURS Tous les exposants à la Maison du développement durable travaillent avec des matériaux récupérés. Ci-dessus, un meuble remis à neuf par la boîte d’artisans Les Gaspilleurs.

Quel meilleur lieu que la Maison du développement durable pour organiser le premier Salon des artisans récupérateurs ? Ce week-end, une trentaine d’artisans y seront réunis pour présenter leurs créations faites de matériaux récupérés ici et là (en moyenne, 84 % de la matière première utilisée en est à sa seconde vie). Articles pour la maison, meubles, lampes, etc.

