Vue d’ensemble de l’exposition Objects in an Embassy

Objects in an Embassy : décor diplomatique

À l’image d’une idée lancée par la Helsinki Design Week en 2016, l’exposition Objects in an Embassy, qui vient d’ouvrir ses portes dans l’ancien consulat général de la République tchèque à Montréal, présente meubles et accessoires de décoration d’avant-garde dans un cadre joliment désuet.

Muriel Françoise

Collaboration spéciale

Les designers Laura Azzalini et Chris Fusaro, commissaires de cette première édition, se sont amusés à y mêler librement design et art canadiens.

On découvre ainsi parmi les curiosités du lieu : la table basse en verre fumé et acier du jeune studio québécois Kiff, les chaise et table en aluminium soufflé de Zachary Besner et la jardinière en ciment et sable pigmentés de Susan for Susan.

Portes ouvertes les 14 et 15 septembre de midi à 17 h, au 1305, avenue des Pins Ouest, Montréal.