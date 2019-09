Le Salon international du design de Montréal (SIDIM), qui a lieu habituellement au printemps, fait exception à la règle et se tiendra cette semaine à la Place Bonaventure, du 12 au 14 septembre.

Des travaux de rénovation initialement prévus en mai dernier dans l'immeuble ont entraîné le déplacement du rendez-vous annuel de la communauté du design. La prochaine édition aura lieu en mai 2020, indique Brigitte Gadoury, coprésidente du SIDIM.

« C'est aussi un essai qu'on veut faire, précise-t-elle. On devient un événement de la rentrée. Cela nous sort de tous les salons de l'habitation qui se succèdent en janvier, février et mars. »

Dans le cadre du salon, le « Marché SIDIM » sera à lui seul aussi important que d'autres marchés similaires. Il mettra de l'avant environ 500 produits d'une cinquantaine de designers et d'artisans. Leur point commun ? Les objets devront être beaux, dit l'organisation.

Dans les autres zones, les amateurs de design pourront voir divers objets qui sortent de l'ordinaire, allant de la robinetterie jusqu'aux meubles sur mesure et les luminaires. Une section sera d'ailleurs consacrée à l'éclairage ainsi qu'à la domotique.

Aménagement intérieur et extérieur

« Nous nous distinguons des autres salons par la façon dont nous sélectionnons les exposants, souligne Mme Gadoury. Nous nous demandons si les designers et les architectes incluraient leurs produits dans leurs projets. Nous sommes davantage tournés vers l'aménagement intérieur et extérieur, et moins vers la construction. Il n'y a pas de thermopompes et de laine isolante. »

Dans la section « Découverte & Habitat », du mobilier intérieur et extérieur ainsi que des produits pour la cuisine et la salle de bains permettront de connaître les nouvelles tendances. Une autre zone sera par ailleurs consacrée à l'aménagement de bureaux centrés sur les employés afin de stimuler leur créativité et de favoriser leur bien-être. Intitulée « Human Spaces », des espaces plus humains, cette section sera conçue en collaboration avec l'agence Lemay. L'agence Provencher_Roy y reproduira de son côté les bureaux de Desjardins qu'elle a créés dans la tour du Stade olympique.

PHOTO FOURNIE PAR LE SIDIM Le distributeur VST EuroTechnologies Canada importe notamment d'Europe des portes-fenêtres de très grandes dimensions, sans seuil. Il invite les visiteurs à parler tendances et performance au SIDIM.

Au cours du salon, les visiteurs auront l'occasion de s'entretenir avec des designers, des architectes et des manufacturiers. Fondé et orchestré par l'agence PID, vouée à la promotion du design, le SIDIM sera réservé à l'industrie et aux gens d'affaires les 12 et 13 septembre. Il sera ouvert à tous le samedi 14 septembre, de 10 h à 17 h.

Consultez le site du SIDIM : https://sidim.com/