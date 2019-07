Le maximalisme à la manière du Drake Hotel

Ève Dumas

La Presse La Presse Suivre @EveDumas (Toronto) À l'ère des intérieurs minimalistes et épurés, les décos maximalistes du Drake ne manquent jamais de faire grande impression.

Dans les hôtels et les restaurants du groupe torontois, on n'hésite pas à marier neuf et ancien, à associer haut de gamme et abordable, à superposer les textures, les matières et les couleurs. Un style très libre que certains pourraient avoir envie de reproduire à la maison. Le Drake, ce fut d'abord un hôtel de 19 chambres dans la Ville Reine, rêvé par l'infatigable Jeff Stober, puis ouvert en 2004, dans un vieux bâtiment tout déglingué de la rue Queen West. L'excentrique entrepreneur voulait en faire une version torontoise du mythique Chelsea Hotel, à New York : un repaire d'artistes et de gens hip dont les espaces communs seraient surtout fréquentés par les gens du coin.

Un article du Toronto Life, datant de 2016, raconte comment le jeune Jeff passait ses week-ends à fréquenter les « ventes trottoir » et les marchés aux puces de Montréal avec sa mère. Il a toujours eu un penchant pour le vintage et les objets cocasses. Plus tard, l'homme d'affaires voyagea beaucoup et acheta des poupées faites main partout où il allait. « Elles étaient abordables et ne prenaient pas trop de place dans une valise. Elles étaient décalées et ludiques. Il les arrangeait en tableaux dans son salon tandis que ses amis le regardaient, médusés, une bière à main. Mais Stober aimait l'étrangeté de la chose. Aujourd'hui, les clients de ses hôtels sont accueillis par une poupée un peu insolite posée sur le lit », peut-on lire dans le même article.

Une chambre du Drake Hotel, à Toronto

Le Drake Hotel a été une réussite dès le début. L'arrivée de l'hôtel a sans conteste donné leur essor aux rues autrefois mal famées à l'ouest du centre-ville de Toronto, de nos jours bordées de boutiques et de restaurants. Encore aujourd'hui, le succès et le désir d'expansion du groupe sont tels qu'en 2020, 32 chambres et un nouveau hall s'ajouteront au Drake originel. Le restaurant Drake One Fifty a vu le jour en 2012, dans le quartier des affaires de Toronto. Ont suivi l'hôtel Drake Devonshire (2014), dans Prince Edward County, le Drake Commissary, un espace de 8000 pi2 qui comprend une cuisine de production, un restaurant, une boulangerie et un comptoir pour emporter, dans le quartier Junction Triangle (2017), le Drake Mini Bar (2018), toujours au centre-ville, et le Drake Motor Inn, en face du Devonshire, ouvert il y a à peine deux mois.

La salle à manger du Drake Hotel

Toutes ces propriétés sont des petits bijoux d'éclectisme. Leurs intérieurs recherchés font immanquablement un effet « wow » sur les visiteurs qui y pénètrent pour la première fois. Plusieurs designers y ont traduit leur vision, dont l'omniprésent John Tong et la vedette internationale Martin Brudnizki. Le groupe Drake compte même une conservatrice d'art à temps plein, Mia Nielsen, qui achète les nombreuses oeuvres d'artistes principalement locaux qui sont exposées dans les chambres, les salles à manger et les autres espaces communs. Carlo Colacci et Joyce Lo sont pour leur part responsables d'une bonne partie de l'approvisionnement (lire : magasinage de meubles et d'objets) pour l'entreprise grandissante. Ils se sont joints à l'équipe de Jeff Stober en 2008, pour fonder le Drake General Store. La petite boutique d'hôtel mariait articles vintage, vêtements de designers locaux et souvenirs hautement originaux. C'est aujourd'hui une enseigne en elle-même, avec trois adresses physiques et un site internet bien stocké. On y trouve d'ailleurs quelques objets pour la maison.

Une chambre de l'hôtel Drake Devonshire, à Wellington, dans Prince Edward County

« Nos environnements sont vraiment pensés pour stimuler les sens, créer la surprise et le ravissement. Chaque surface, chaque petit espace est une occasion d'émerveiller », explique Carlo Colacci, au sujet des nombreuses propriétés Drake qu'il a eu l'occasion de meubler. Le Torontois, dont la magnifique maison a d'ailleurs fait l'objet d'une vidéo sur le site du magazine House & Home, est un chineur professionnel. Il fréquente les salons d'antiquités du Texas, les marchés aux puces du Massachusetts, les granges du Vermont, les antiquaires de la ville de Buffalo, les ventes de succession, etc., à la recherche de pièces uniques.

Une chambre de l'hôtel Drake Devonshire, à Wellington, dans Prince Edward County

« Ma partenaire Joyce Lo et moi avons une approche très concrète et pratico-pratique. Une fois le gros des morceaux trouvé, nous passons beaucoup de temps sur place, dans le nouveau lieu sur lequel nous travaillons, pour nous assurer que tous les éléments s'agencent bien, qu'ils traduisent l'esprit du Drake, que l'on se sente à l'aise dans l'espace. » Jeff Stober, le grand manitou, se promène d'une propriété à l'autre. Après chaque visite dans un de ses hôtels ou restaurants, l'homme de bientôt 60 ans envoie ses notes à son personnel, pour suggérer des améliorations, des remplacements, des mises à jour. Les environnements Drake ne sont pas figés. Ils tentent de refléter leur époque, tout en jouant sur une certaine nostalgie - des appareils Polaroid dans les chambres du Motor Inn ! -, pied de nez assumé à nos vies numérisées.

La salle à manger du Drake Hotel, à Toronto