Dans l'univers de Cécile Gariépy

Sophie Ouimet

Cécile Gariépy travaille fort ces temps-ci, entre les illustrations qu'elle crée pour Apple, le New York Times ou encore les livres d'enfants. Pour se consacrer pleinement à son art, elle possède un studio. Mais entre deux contrats, elle se réfugie plutôt dans son appartement où, même si le travail est bien loin, on reconnaît son univers coloré et joyeux. Incursion chez une jeune illustratrice qui a le vent dans les voiles.