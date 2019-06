Décoration: éloge de l'imperfection

Muriel Françoise

(New York) Si les nouveautés de la célèbre New York Design Week restent inaccessibles pour la plupart d'entre nous, elles donnent en revanche le ton des tendances à venir. Grand constat ce printemps : la déco conventionnelle cède le pas à l'authentique et à l'imparfait, et confirme le retour en force de la matière brute. La preuve en cinq temps.