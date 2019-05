Le coquillage en vogue

Muriel Françoise

Collaboration spéciale La Presse La Presse Suivre @menues_choses Icône glamour de l'Art déco et motif kitsch des années 80, le coquillage refait surface. Nacré, strié, multicolore et terriblement graphique, il pare toutes les pièces de la maison grâce à des objets et des imprimés délicats.

Céramique fantastique L'océan inspire beaucoup la marque scandinave Ferm Living cette saison. La fondatrice et designer Trine Andersen a notamment créé une céramique sculpturale en forme de nautile géant. L'extérieur mat lui donne un aspect d'élément poli par l'eau de mer, tandis que l'intérieur vitrifié permet d'y mettre des fleurs ou des plantes. L'objet vit très bien seul, par exemple sur une cheminée ou un bord de fenêtre, ou associé à d'autres vases modernes ou anciens. 153 $, à The Modern Shop https://themodernshop.com/products/shell-pot-by-ferm-living Lampe bijou

La lampe de table 5321 aux airs de bijou a été imaginée par le Finlandais Paavo Tynell en 1938. Son abat-jour en laiton en forme de coquille, soutenu par un bras gainé de cuir, cache l'ampoule à la façon d'une perle précieuse. Le travail du métal, appelé à se patiner avec le temps, rappelle celui des maîtres de l'Art déco. Cette lampe, qu'on n'a longtemps pu trouver que vintage, vient d'être remise en production par l'entreprise de design danoise Gubi. 980 $, chez Celadon Collection https://celadoncollection.com/ Fonds marins

La collection de papiers peints d'inspiration australienne Byron Bay de la marque française Manuel Canovas plonge dans les fonds marins à la faune curieuse. Discret dans les teintes glacier et céladon, cet imprimé à l'ancienne captive en turquoise avec des coraux rouges, la nuance Pantone 2019 ! À poser dans une petite pièce ou sur un pan de mur pour s'évader sans se lasser. 496 $ le rouleau, chez Crescendo http://www.crescendogala.com/ Écrin terre et mer

Les coquillages en céramique de la jeune marque espagnole Los Objetos Decorativos ont fait le tour du web. Des couleurs dans l'air du temps (terracotta, sauge...) très instagrammables contribuent au succès de ces vases, coffrets et trophées conçus à l'aide de la technologie 3D et produits en petite série à Valence. Chaque pièce valorise l'imperfection et l'authenticité. L'objet parfait pour s'essayer à l'art de la nature morte. Environ 95 $, sur Shopify https://los-objetos-decorativos.myshopify.com/ Tapis de rêve

Ce tapis en forme de créature des mers de Ferm Living permet d'ajouter une jolie touche graphique dans une chambre d'enfant, et de nourrir son imagination avec des histoires de sirènes et de poissons. Ses couleurs chaudes (curry, terracotta, cannelle et gris) et sa laine épaisse de Nouvelle-Zélande en font aussi une oeuvre textile qui peut être accrochée au mur comme une tapisserie. 189 $, à The Modern Shop https://themodernshop.com/products/shell-tufted-wall-floor-deco-by-ferm-living Pièce de collection

