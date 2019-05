Vive les tawashis !

« J'ai une demande spéciale à faire : je cherche des bas dépareillés pour faire des tawashis. » Publiée dans un groupe de quartier sur Facebook, cette petite annonce était intrigante. Quelqu'un collecte des chaussettes de seconde main (de second pied ?) pour faire quoi ?

Armée de chaussettes trouées, La Presse s'est initiée aux tawashis avec Geneviève Griffin et son amie Camille Robidoux-Daigneault - deux jeunes femmes inspirées par Béa Johnson, Californienne dont la famille produit moins de 1 litre de déchets par année.

Des tawashis, soit des lavettes tissées d'inspiration japonaise qui remplacent les éponges synthétiques. « Ce n'est vraiment pas compliqué à faire, assure Geneviève Griffin, la jeune femme derrière l'annonce. Ça prend seulement une planche de bois, des gros clous, des vieux bas et des ciseaux. »

En virage graduel vers le zéro déchet, Geneviève Griffin et Camille Robidoux-Daigneault font des tawashis. « Ce n'est pas dogmatique ! », assure Camille Robidoux-Daigneault.

Il faut d'abord fabriquer un métier à tisser en bois, puis couper des bandelettes de tissu dans des chaussettes, des manches de chandail ou des jambes de leggings (voir marche à suivre en photos). Il suffit ensuite de tisser les bandelettes pour obtenir, en quelques minutes à peine, un tawashi. « C'est un bon bricolage à faire avec des enfants ou des adolescents », fait valoir Geneviève Griffin.

Plus joli

Le résultat est plus joli quand on utilise deux tissus de couleurs contrastées. « Même si c'est un objet de revalorisation, c'est toujours plus le fun quand c'est mignon », observe Camille Robidoux-Daigneault.

Florence-Léa Siry, du site internet Chic frigo sans fric, a des tawashis un peu partout chez elle. Elle s'en sert pour laver la vaisselle, nettoyer la salle de bains, même comme... sous-verre et sous-plat.« J'ai acheté un métier à tawashi fait par l'artisane Clara Clémentine, mais il est très facile d'en faire un soi-même », assure-t-elle. Dans son livre La consommation dont vous êtes le z'héros - Petit guide pratique pour s'initier au mode de vie zéro déchet, la spécialiste de l'antigaspillage explique en détail l'art du tawashi.