Découvrir les couleurs de 2019

Les noms des couleurs de peinture rivalisent d'originalité. Et certains réussissent mieux que d'autres à définir les subtilités des différentes teintes. On vous propose un petit jeu pour découvrir les couleurs de l'année 2019, déterminées par trois fabricants. À quelle teinte chaque nom fait-il référence? À vous de jouer!

COULEUR MÉTROPOLITAIN

La couleur Métropolitain est un gris très doux, réconfortant, mis de l'avant par Benjamin Moore pour 2019. «En 2018, le rouge Caliente, très chaud, prenait beaucoup de place, explique Sophie Bergeron, directrice, couleur et design, au sein de l'entreprise. On était dans le feu de l'action. En 2019, en temps incertains, on aura besoin de plus de calme et d'une certaine réflexion.»

Élégante, Métropolitain est une couleur neutre qui s'assume, précise-t-elle. Elle s'harmonise avec les 14 autres teintes qui, selon le fabricant, représentent les tendances pour la prochaine année.

«Il y en a toujours une qui ressort. En 2019, ce sera Métropolitain, mais les autres sont aussi importantes et la soutiennent bien. Dans une aire ouverte, toutes vont bien ensemble.»

Prenons les couleurs Infini et Bleu marine, de la palette Tendances Couleurs 2019. Métropolitain peut être appliquée sur les murs et Infini, une couleur plus pimpante, peut recouvrir les moulures au bas des murs et autour des fenêtres, afin de les mettre en valeur.

La porte-fenêtre ressortira, par ailleurs, en étant peinte en Bleu marine.

La couleur Métropolitain existait déjà, souligne Mme Bergeron. C'est la façon de l'agencer qui change et l'amène à évoluer.

C'est aussi le cas du vert fougère, qui revient et est souvent utilisé avec des neutres ayant une sous-teinte de jaune, fait-elle remarquer. Dans la palette des tendances 2019, Fougère douce s'agence bien avec Sahara. «On les regarde différemment, sous un nouveau jour.»

Noms intemporels

Aussi les couleurs ont-elles des noms intemporels, toujours intéressants et évocateurs. «Il faut qu'une image vienne en tête, que ce soit en anglais, en français et maintenant en espagnol, dont on tient compte en Amérique du Nord. Le bleu, qui évoquait en anglais le "Five dollar bill", est ainsi devenu "Hivers de notre enfance" pendant une séance de remue-méninges. Cela n'aurait pas été beau, le "Bleu 5 piastres".»

Métropolitain rappelle peut-être un côté plus urbain, mais cette couleur peut être utilisée dans des décors de différents styles, autant traditionnels que contemporains, dit-elle. C'est une teinte sereine.