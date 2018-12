Tables dépareillées: uniques, créatives et économiques

Emmanuelle Mozayan-Verschaeve

Vos convives seront nombreux pour les Fêtes, mais vous ne disposez pas d'un grand ensemble de vaisselle? Misez sur le dépareillé en mariant différents services d'assiettes, de verres et de couverts. Une façon économique, écologique et créative de dresser une table magnifique et unique.

L'ART DE DRESSER UNE TABLE DÉPAREILLÉE Sensibles aux problèmes de gaspillage et de surconsommation, les designers Mélyssa Robert et Sophie Tremblay prônent la réutilisation des objets. Elles ont imaginé pour La Presse de superbes décors de table à partir de leur propre vaisselle. Les clés de la réussite: attirer l'oeil sur un élément accent, créer un fil conducteur et jouer sur l'alternance. Trois façons d'attirer l'oeil «Si le regard est attiré par une chose, le reste passera inaperçu», remarque Mélyssa Robert. Il peut s'agir d'une couleur, d'une thématique ou d'un élément fort. Dans le premier cas, on peut choisir un ton dominant, voire deux, et utiliser au maximum trois couleurs. «C'est important de rappeler la teinte principale à chaque place», poursuit la designer. Elle ajoute que cette règle ne s'applique pas aux verres translucides: «Leur transparence s'assimile au blanc qui s'agence avec tout. On peut donc se permettre de mélanger des verres de couleurs différentes.» Une deuxième façon d'y parvenir: opter pour une thématique. «On peut associer facilement n'importe quel motif et c'est plus du côté du style qu'il doit y avoir une cohérence.» Enfin, en guise de dernière astuce, mettre l'accent sur un centre de table majestueux ou habiller le lustre sont de bons moyens de faire oublier que notre vaisselle est un peu trop ordinaire.

Agrandir La designer Sophie Tremblay et sa fille Camille dressent la table. PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE

Choisir un fil conducteur et alterner «Il ne faut pas avoir peur de mélanger de la vaisselle contemporaine et traditionnelle, des ustensiles dorés et argentés. L'essentiel est de les unifier en nouant par exemple les couverts d'un même ruban à chaque place ou en les réunissant dans une serviette de table», conseille Sophie Tremblay. C'est cet effet de répétition qui crée un fil conducteur. Il peut s'agir par exemple de marque-places, de napperons ou encore de petits éléments décoratifs identiques, comme une pomme de pin, ou encore des canneberges dans un minipot en verre. On peut aussi miser sur le pliage de serviettes, que celles-ci soient identiques ou non: la façon similaire dont elles seront présentées créera le lien. La nappe peut également unifier le tout: blanche ou de teinte pâle, elle rehausse la vaisselle et le décor de table. «Il faut aussi créer un équilibre en alternant la vaisselle et les objets de façon logique. C'est essentiel pour que la table soit belle», dit Sophie Tremblay. Achats malins et recyclage Les deux designers s'entendent pour dire que si l'on envisage d'acheter un ensemble d'assiettes, l'idéal est de le prendre en blanc parce qu'il ira avec tout. «Les tons neutres, comme le gris ou le taupe, sont faciles à agencer également», ajoute Mélyssa Robert. Les fins de coupons de tissus sont souvent vendues au rabais et peuvent servir à confectionner des serviettes ou un chemin de table. De jolies serviettes font toute une différence. On peut aussi peindre à la bombe aérosol argent ou or des pommes de pin, des pots Mason, des napperons... Les guirlandes lumineuses sur lesquelles certaines ampoules sont défectueuses peuvent encore servir, notamment si on les met dans un contenant transparent en centre de table. Les boules de Noël, posées à côté ou dans chaque assiette, les branches de sapinage, les rubans, les grelots et les chandelles sont toujours de précieux alliés des tables festives.

Agrandir Turquoise et lime Photo David Boily, La Presse

SIX AGENCEMENTS POUR VOTRE TABLE Turquoise et lime Pour ce décor rafraîchissant, l'accent est mis sur les tons de bleu et de vert. Chaque place comprend une sous-assiette de présentation identique et les éléments que l'on remarque le plus sont le motif floral des assiettes et les ronds de serviette; les premières font oublier que les assiettes blanches ne sont pas identiques et les seconds unifient les serviettes. En y regardant de près, on remarque que les verres sont issus de différents services, mais l'ensemble est fluide, car les couleurs fortes prennent le dessus. Le mélange de boules bleues mates et brillantes disposées sur un lit de sapinage renforce le look festif. Réalisation: Mélyssa Robert, designer

Agrandir Blanc et or Photo David Boily, La Presse

Blanc et or Le doré donne systématiquement un côté festif, magique et chic à la table, surtout s'il est associé à du blanc. L'imprimé de la nappe et les assiettes à motifs or prennent le dessus sur les assiettes blanches ordinaires et les couverts de tons et de styles différents. La présence des bougies, de la guirlande lumineuse et des cristaux disséminés sur la table apporte une note féerique. Une guirlande composée de petits bâtons dorés s'est reconvertie en un élégant chemin de table. Sa brillance est accentuée par une miniguirlande lumineuse et l'ensemble serpente autour de deux chandeliers. Mettre l'accent sur le centre de table apporte un côté festif. Il peut s'agir de décorations, mais aussi de fleurs. Réalisation: Mélyssa Robert, designer

Agrandir Bois et rouge Photo David Boily, La Presse

Bois et rouge Les pommes de pin offrent de multiples possibilités de décor. Elles peuvent parer une table chic si on les vaporise de peinture dorée ou argentée. Laissées au naturel comme ici, elles confèrent un look rustique au décor. Elles servent de fil conducteur à chaque couvert, de même que les napperons, les rondins de bois ainsi que les serviettes et les boîtes surprises, choisies en rouge attrayant et traditionnel. Les boîtes de conserve de sirop d'érable sont recyclées en bougeoirs, de même que les bocaux remplis de canneberges. C'est simple, économique et ravissant. Un plateau de bois et deux minisapins sans artifice complètent l'esprit naturel. Réalisation: Mélyssa Robert, designer

Agrandir Rustique chic Photo David Boily, La Presse

Rustique chic La designer a utilisé les mêmes assiettes et les mêmes verres que ceux employés pour le style «bois et rouge» afin de dresser cette table. Le résultat est complètement différent parce qu'elle n'a pas utilisé de rouge et que le centre de table est plus raffiné. Elle a alterné les services blancs et beiges sans mélanger les assiettes, mais elle a créé une uniformité en les ornant de fagots de bois et en mettant en valeur les ustensiles sur des serviettes de table identiques. Le chemin de table en lin souligne le centre de table, et laisse le bois du plateau apparent partout ailleurs, histoire d'accentuer l'effet rustique. Réalisation: Mélyssa Robert, designer

Agrandir Mélange d'époques Photo Martin Chamberland, La Presse

Mélange d'époques Quatre ensembles de vaisselle différents composent cette table: trois anciens et un contemporain. L'or et l'argent se mêlent et la designer a opté pour deux sortes de serviettes, unifiées par des attaches de jute ornées d'une décoration dorée. Des grelots or et argent meublent les espaces vides. Aussi, trois sortes de verre se côtoient sans fausse note, car les dorures, les chandelles et le centre de table en sapinage ponctué de fleurs volent la vedette. Les petites boucles reliant les ustensiles rappellent le ton doré omniprésent, de même que les grandes boucles nouées sur le lustre. Ce dernier est également habillé de sapinage et la designer a créé des petits lampions à partir de pots de terrine. Réalisation: Sophie Tremblay, designer, ST Design

Agrandir Esprit champêtre Photo Martin Chamberland, La Presse

Esprit champêtre Cette table est parée de trois des ensembles qui ont servi à dresser celle du «mélange d'époques»; le noir et le rouge se substituent au doré, ce qui crée un look champêtre. Des morceaux de feutrine sont placés sous un côté de l'assiette pour mettre en valeur les ustensiles. Ces derniers sont enserrés dans des ornements de sapin en rotin en forme d'étoiles. Au premier coup d'oeil, on remarque les serviettes à motifs vichy et à pois. Elles sont toutes présentées de la même manière, formant une boucle resserrée par un ruban rouge. Des boules bleues, rouges et à rayures rouge et or habillent le centre de table et le lustre, qui sont également ornés d'étoiles de rotin. Les bougies blanches et les lampions unissent le tout. Réalisation: Sophie Tremblay, designer, ST Design

Agrandir On peut faire appel à la famille ou à un service de location pour compléter le dressage de sa table. PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LAPRESSE