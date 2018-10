Des instruments pour donner le ton à la déco

TROUVER LA JUSTE NOTE

Les instruments de musique sont de beaux objets, qui peuvent donner la note qu'il faut pour rythmer un décor. Or, il faut bien doser sa partition, comme le souligne la designer Véronique Lanthier.

D'emblée, attention aux fausses notes. Des instruments de musique mal disposés peuvent créer une vraie cacophonie visuelle. «Il faut vraiment considérer les proportions de l'instrument et de l'espace d'habitation, prévient Véronique Lanthier. Un instrument trop massif dans un espace restreint deviendra juste encombrant et ne sera pas apprécié à sa juste valeur.»

Un travers dans lequel on peut vite tomber si l'on souhaite notamment conserver ou intégrer un piano, qui demeure un grand classique.

Certains s'en sortent avec brio, comme on peut le constater dans ce condo du centre-ville montréalais (photo ci-haut). L'occupante des lieux a su tirer plein parti de l'élégance d'un piano à queue, qui a été repeint en blanc. «L'espace est grand, ça fait très chic, on retrouve les arrondis et la forme dans le mobilier», commente Mme Lanthier.

Si on n'en joue pas, lui redonner vie ou un rôle sur l'avant-scène est envisageable, avec une teinture ou une peinture, suggère la designer. L'assortir avec le reste de la pièce est-il une fatalité? Pas forcément. «On peut lui donner une couleur qui va complètement sortir du décor, pour qu'on accroche sur l'instrument en rentrant dans la pièce.»

Acoustique

En revanche, si l'on compte utiliser l'instrument, l'acoustique de la pièce doit être prise en considération, s'empresse de souligner Tiiu Poldma, professeure titulaire à l'École de design de l'Université de Montréal, designer d'intérieur depuis 36 ans... et elle-même pianiste.

«Pour un piano, notamment, il faut éviter les salles où il y aurait trop de matières brutes et trouver un équilibre grâce à des matières plus souples pour obtenir une bonne réverbération.»

Coussins, tapis et divans peuvent jouer ce rôle de régulateurs sonores. La designer souligne qu'un hall et un salon seraient des pièces de choix.

Des guitares qui s'accordent

Tout comme le piano, la guitare demeure l'un des instruments privilégiés pour nos décos. Acoustique naturelle ou électrique criarde, elle peut jouer sur plusieurs gammes. «La guitare est un bel objet, très flexible et capable d'être disposé un peu n'importe où dans la maison», remarque Mme Poldma.

Joël Rainville, mordu de la six-cordes, l'a bien compris et tire profit de sa collection d'une trentaine de modèles. Il en a disposé une partie dans la chambre de son fils de 1 an. Trois guitares électriques y ont été suspendues au mur, décalées, au-dessus d'un petit meuble avec quelques jouets et un ampli aux teintes boisées.

Sur d'autres murs ont été également accrochés un ukulélé et un merlin, mini-guitare conçue par le constructeur québécois Godin. «C'était planifié quand on a préparé la chambre du bébé. L'objectif, c'est de donner le goût à mon fils Edmond de jouer de la guitare», explique M. Rainville. «Elles ne sont pas là uniquement pour la déco, des fois, j'en prends une et je lui joue un morceau avant de s'endormir», précise-t-il. Il effectue aussi une rotation des instruments, veillant à harmoniser l'ensemble. «C'est une belle utilisation, avec un bel agencement des formes et des couleurs, et l'enfant ne peut pas encore les toucher», juge la designer Véronique Lanthier.

Au sous-sol, on trouve un raz-de-marée de guitares, que M. Rainville souhaiterait mettre davantage en valeur. «J'aimerais faire un couloir avec les instruments disposés à l'horizontale, comme on en voit dans certains magasins de musique parisiens», prévoit-il.