Les deux terrasses sur le toit de la résidence privée pour personnes âgées (RPA) Rosemont Les Quartiers étaient désertes. C’était avant que Viviane Bouchard et Lorraine St-Marseille, deux résidantes, installent un potager sur l’une d’entre elles, créant du même coup un espace vert rassembleur et reposant.

Sur ce toit-potager, 18 résidants autonomes ou à mobilité réduite possèdent leur propre bac de jardinage, adapté à leurs conditions, et peuvent faire pousser des légumes, des fines herbes et des fleurs avec une vue imprenable sur le centre-ville de Montréal. Abeilles, oiseaux et papillons viennent également embellir l’espace dans lequel aucun engrais chimique ni pesticide n’est utilisé.

Viviane Bouchard, l’une des instigatrices du projet, est arrivée à la résidence de Rosemont il y a trois ans. À ce moment, les deux terrasses de la RPA étaient peu fréquentées par les résidants, notamment en raison de la chaleur. Après avoir délaissé son espace dans un jardin communautaire du quartier Ahuntsic l’automne dernier, Mme Bouchard s’est mise à penser qu’elle pourrait utiliser l’une des terrasses pour en faire un jardin. « Mais pas juste un jardin pour moi ! Un jardin pour servir tout le monde et qui va faire en sorte qu’il y ait de la vie ici », précise-t-elle.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Abeilles, oiseaux et papillons viennent embellir l’espace dans lequel aucun engrais chimique ni pesticide n’est utilisé.

Elle s’est alors alliée avec Lorraine St-Marseille, rencontrée par hasard lors d’une activité, pour concrétiser son idée. Mme St-Marseille est une autre amoureuse du jardinage, ayant notamment fait partie de Bouffe Action, un organisme en sécurité alimentaire.

Les deux femmes ont mis leur expérience en commun pour réaliser leur projet, qui a finalement été approuvé par la direction de la résidence l’hiver dernier.

Aujourd’hui, quelques bénévoles aident Mme Bouchard et Mme St-Marseille à s’occuper du toit-potager quotidiennement. Les deux femmes affirment d’ailleurs avoir accumulé 400 heures de travail à elles deux pour ce projet de janvier à mai. « C’est mon jardin extérieur que je partage avec tout le monde ici », affirme Mme Bouchard avec fierté. « C’est un espace de verdure dans une aire de béton. »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le soleil et le vent, deux éléments avec lesquels il a fallu composer pour installer ce potager sur le toit.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Un système d’irrigation goutte à goutte permet d’irriguer les bacs.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Du mobilier a été installé. 1 /3





Un système ingénieux

Puisque le potager se situe sur le toit, le soleil omniprésent et le vent, qui peut causer de l’assèchement et de l’érosion, étaient inévitablement un enjeu lors de l’élaboration du projet. Les instigatrices et les bénévoles ont donc installé un système d’irrigation goutte à goutte pour y remédier. « On a résolu le problème du soleil intense et du vent en irriguant les bacs », résume Mme Bouchard.

Ce système d’irrigation, mis en marche tous les matins par un bénévole, est constitué de petits tuyaux perforés dans lesquels l’eau passe pour humidifier les bacs. Ces derniers ont été percés pour qu’ils puissent s’égoutter et abaissés afin de les adapter aux conditions physiques des résidants. Cela permet aussi de protéger les plants, qui doivent être nains, du vent. Les plants en hauteur ont quant à eux été installés près des rambardes du toit.

La résidence a contribué financièrement au projet et il n’a « rien coûté aux résidants », d’après Mme St-Marseille. Pour ce qui est des plants, les utilisateurs des bacs se donnent ou s’échangent des semences.

Un projet rassembleur

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE L’endroit favorise les rencontres entre les résidants.

Le toit-potager est accessible à tous les résidants des quatre édifices de la RPA, ce qui inclut environ 800 personnes. Selon les instigatrices, cet espace vert favorise les rencontres entre les résidants de tous les édifices et brise leur isolement. « C’était un projet merveilleux [à réaliser] », se remémore Mme Bouchard.

« Ce projet m’a permis de connaître plein de monde, d’échanger avec eux, raconte Mme St-Marseille. C’est plus que des légumes. »