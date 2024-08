Voici six autres témoignages pour vous inspirer dans le réaménagement de votre cour extérieure d’ici la fin de l’été... ou pour l’an prochain !

Un jeu de pétanque près du fleuve

André Hébert et Danielle Tessier, qui habitent à Varennes, sur le bord du fleuve Saint-Laurent, ont aménagé un jeu de pétanque sur leur terrain de 60 pieds de largeur, où se trouvait auparavant une pente abrupte qui leur faisait perdre quelques pieds. Pour remédier à ce problème, ils ont installé trois murailles et des paliers gazonnés. C’est alors que l’idée de la pétanque leur est venue. En discutant avec un employé du paysagiste, ils ont constaté que l’entretien d’un terrain de pétanque serait plus facile que celui d’une pelouse sur le troisième palier. « Nous avons gagné du terrain et, en plus, on a découvert ce jeu absolument agréable qui se joue très bien en prenant l’apéro avec nos invités », résume-t-il.

D’un spa de nage à un espace foyer

PHOTO FOURNIE PAR MARIE-JOSÉE SIMARD L’espace de foyer installé par Marie-Josée Simard et Marie-France Audet

PHOTO FOURNIE PAR MARIE-JOSÉE SIMARD L’ancien spa de nage 1 /2



Marie-Josée Simard et Marie-France Audet, de Saint-Charles-Borromée, près de Joliette, étaient tannées d’entretenir leur spa de nage, inclus à l’achat de leur maison, d’autant plus qu’elles avaient déjà une rivière près de leur cour. Elles ont donc décidé de vendre leur spa et de plutôt aménager un espace foyer. « Il a fallu une grue parce que [le spa de nage] était immense. Ensuite, on s’est informées pour remplir le trou laissé vacant », explique Mme Simard. Grâce à un service d’épandage, le trou a été rempli de pierre et de sable, permettant ainsi l’installation de leur espace foyer. « Les gens qui viennent chez nous […] capotent tous ! »

Un abri d’auto transformé en patio

PHOTO FOURNIE PAR EDITH LEMERY FRENETTE Edith Lemery Frenette a transformé son abri d’auto en patio pour l’été.

PHOTO FOURNIE PAR EDITH LEMERY FRENETTE Elle y a notamment installé une table, un sofa et une chaise suspendue. 1 /2



En voyant une autre maison qui avait transformé son abri d’auto en patio, Edith Lemery Frenette, qui habite à Saint-Placide, près d’Oka, a décidé de faire de même. « Nous nous sommes acheté deux panneaux de clôture que mon conjoint installe de façon temporaire une fois le printemps venu et nous avons aménagé une table, un sofa et une chaise suspendue », explique Mme Lemery Frenette. Une fois l’hiver revenu, ils rangent les meubles afin de pouvoir de nouveau y garer leur voiture. « Tout le monde est fasciné quand ils arrivent, surtout quand il pleut parce qu’on est à l’abri. C’est bien pratique et il y a assez d’espace pour faire des soirées ! »

Pour protéger son potager des animaux

PHOTO FOURNIE PAR NATALIE CLAIROUX Jocelyn Lauzon a installé une triple protection autour de son potager pour éloigner les animaux.

PHOTO FOURNIE PAR NATALIE CLAIROUX Une première barrière de grillage métallique tient les animaux à distance du potager. 1 /2



Jocelyn Lauzon, qui habite à Beaconsfield avec sa conjointe, Natalie Clairoux, a jugé nécessaire d’installer une triple protection autour de son potager pour éloigner les animaux, tels que les lapins, les oiseaux et les écureuils. « Une première barrière de grillage métallique d’un mètre de hauteur fait le périmètre du potager et tient à distance [les animaux]. Ensuite, une structure de bois munie d’un grillage décourage les oiseaux d’approcher les fraisiers. Enfin, un filet amovible recouvre les plants de tomates, trésor désormais hors de portée des écureuils », explique Mme Clairoux. Même si la triple protection est à enlever et à remettre chaque année, elle a tout changé : « C’est le jour et la nuit », affirme M. Lauzon.

Une pergola avec un toit végétal

PHOTO FOURNIE PAR DENIS VERRETTE Denis Verrette a installé une pergola avec un toit végétal qui ne nécessite pas beaucoup d’entretien dans sa cour.

PHOTO FOURNIE PAR DENIS VERRETTE Avec sa conjointe, il profite ainsi d’un coin d’ombre dans la cour. 1 /2



Après des vents forts qui ont causé la perte d’un bel arbre dans leur cour, Denis Verrette et sa conjointe, de Sorel-Tracy, ont voulu retrouver leur coin d’ombre, sans que celui-ci n’obstrue leur vue sur le fleuve. M. Verrette a donc construit une pergola dont le toit est recouvert de vivaces qui ne nécessitent pas beaucoup d’entretien. Pour l’amour des fleurs et pour apporter de la fraîcheur. Certaines règles sont toutefois à respecter pour installer ce jardin en hauteur : « toiles résistantes, terreau sans compost, tôle galvanisée, drainage en sous-couche et une structure sécuritaire évidemment, avec tout ce poids », énumère-t-il. Après deux années de culture, M. Verrette est « heureux de constater que les vivaces poussent rapidement et qu’elles couvrent le toit pratiquement à 100 % ! »

Une rivière sèche pour faciliter l’écoulement de l’eau

PHOTO FOURNIE PAR SOPHIE GINGRAS Sophie Gingras a aménagé une rivière sèche sur son terrain en pente pour faciliter l’écoulement de l’eau, ainsi qu’un bassin.

PHOTO FOURNIE PAR SOPHIE GINGRAS Le terrain avant l’installation de la rivière sèche 1 /2



Avant de réaménager son terrain en pente, dans le Canton de Hatley, en Estrie, Sophie Gingras avait « toujours les pieds dans l’eau » lors des grosses pluies ou au printemps étant donné que l’eau accumulée prenait du temps à sécher. Pour améliorer le drainage, une rivière sèche qui permet l’écoulement de l’eau provenant de la pente a été aménagée. Un bassin pour récolter l’eau lorsqu’il pleut a aussi été installé pour l’esthétisme. « Cela a complètement réglé notre problème de terrain mouillé autour de la maison », affirme-t-elle.