La nature a toujours fait partie intégrante de la vie de Marc Sardi. Et les fleurs y prennent une place de choix depuis quelques années. Le biologiste de formation s’est réinventé au mitan de sa vie pour devenir designer floral. ll offre aujourd’hui son expertise et ses services lors d’ateliers et de mariages.

« Je suis formé en biologie de la faune et j’ai travaillé comme biologiste de terrain », explique Marc Sardi. Celui-ci faisait surtout des recensements d’oiseaux, et inévitablement, il devait en apprendre plus sur leur habitat. Il s’est donc intéressé de plus près aux plantes. « J’ai développé une passion pour l’identification des plantes, surtout pour les plantes indigènes. »

Les fleurs étaient déjà un objet de fascination depuis son enfance. Le designer floral a grandi face à un terrain vacant où s’épanouissaient de nombreux végétaux. « Il y avait un champ un peu boisé et il y avait plein de fleurs sauvages, raconte-t-il. Je me faisais un gros bouquet de verges d’or, de marguerites, d’asters. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Marc Sardi chérit son jardin extérieur depuis 13 ans.

L’idée de lancer un projet en lien avec les fleurs s’est formée petit à petit. Marc Sardi s’inscrit en 2005 à un DEP en horticulture. « J’avais l’idée d’ouvrir une pépinière de vivaces ou de plantes indigènes ou une ferme florale », évoque-t-il. Finalement, le côté scientifique prend encore le dessus. Il devient animateur scientifique et, plus tard, chargé de projet en biodiversité urbaine pour plusieurs OBNL et municipalités.

Un épuisement professionnel met toutefois un frein à ses activités. C’est à ce moment qu’il consacre plus de temps au jardinage. La cour arrière de son appartement était déjà l’objet de ses expérimentations. Il plongera encore plus les mains dans la terre.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Quelques fleurs du jardin de Marc Sardi

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Quelques fleurs du jardin de Marc Sardi







Le tremplin Instagram

Il publie sur Instagram plusieurs de ses bouquets. Rapidement, il attire l’attention. Ses arrangements floraux, qu’il prend en photo, sont de véritables œuvres d’art. « J’apprécie tout ce qui est peinture de nature morte, les maîtres hollandais et européens du XVIe au XVIIIe siècle, souligne Marc Sardi. J’essaie de reproduire ça dans mes photos. Je mets mes fleurs sur un fond dramatique avec de la lumière naturelle et quelques objets. »

Marc Sardi commence aussi à suivre sur le réseau social des designers floraux qui l’inspirent. Ceux-ci le suivent à leur tour et il se constitue un réseau petit à petit. « Les designers floraux de renom me disaient que j’avais du talent, que je devais faire quelque chose avec ça, témoigne-t-il. Les gens me complimentaient, me félicitaient, ça m’a beaucoup encouragé à aller de l’avant. »

Marc Sardi démarre donc son entreprise en design floral en 2017. Il ne faut pas se méprendre avec la fleuristerie, dit-il. « Un fleuriste, c’est quelqu’un qui a une boutique. Tu peux magasiner tes plantes, choisir tes fleurs pour faire un bouquet. » Lui vend du design : « C’est l’art d’utiliser des matériaux botaniques pour créer des compositions sculpturales, des ambiances ou des décors », explique-t-il.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le designer floral utilise plusieurs fleurs de son jardin pour ses compositions florales.

Valeurs écoresponsables

« À cause de mon background en environnement, j’avais cette fibre environnementale qui pesait beaucoup et je scrutais chaque action de mon entreprise sous l’œil d’un écologiste », affirme celui qui a brièvement travaillé chez un fleuriste et a vu l’envers de l’industrie florale. « On jetait environ sept sacs poubelle par jour », et c’est sans parler de la provenance lointaine des fleurs et des produits chimiques utilisés lors de leur production.

Le designer floral essaie d’être zéro déchet le plus possible et s’approvisionne en fleurs locales. « J’utilise des fleurs de fermes florales ou de mon jardin et je fais de la cueillette éthique », dit-il. Il a quelques endroits de prédilection pour cueillir des plants sauvages, et il s’assure toujours que sa cueillette soit responsable.

Après avoir proposé des bouquets et arrangements floraux sur demande ou en livraison, Marc Sardi se spécialise dans les mariages. Il offre aussi des ateliers aux particuliers et aux professionnels. Et plusieurs jeunes fleuristes viennent faire sa formation.

« Il y a de plus en plus de designers floraux, souligne Marc Sardi. C’est un métier en effervescence. » Il se dit chanceux de pouvoir en vivre. « J’ai toujours cherché ce côté artistique dans ma vie et, maintenant, je peux le mettre de l’avant. »

