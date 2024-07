Les solutions écolos pour remplacer le gazon et garnir les plates-bandes

Avoir un gazon vert uniforme n’est plus l’idéal, surtout dans cette ère de changements climatiques. On se tourne vers des options de couvre-sols plus écologiques et demandant moins d’entretien. Du côté des plates-bandes, on cherche des plantes qui seront résilientes face aux chaleurs et aux pluies diluviennes qui ponctuent nos étés. Voici les suggestions des experts.