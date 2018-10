Jardinage intérieur: cultiver toute l'année

«J'ai travaillé en agence dans le domaine du design graphique, mais j'avais besoin de faire quelque chose de plus significatif, raconte la jeune entrepreneure en entrevue téléphonique. Dans le fond, je voulais créer quelque chose d'éthique, fait localement, de façon responsable et durable.»

Passionnée de cuisine, Jessika est parfois déçue de l'offre alimentaire dans les épiceries. Elle s'est donc servie de ses connaissances en design et en agriculture urbaine pour créer un meuble décoratif, mais qui peut aussi accueillir un système de culture hydroponique.

«Le but, c'est vraiment d'offrir une solution de rechange aux gens pour pouvoir cultiver pendant l'hiver, tout en montrant à quel point l'agriculture, ça peut être simple et engageant», souligne Jessika.

C'est ainsi qu'est née son entreprise Îlot culture. Son premier produit, l'étagère Hirta, est fait d'aluminium et de bois. Entre les livres et les autres objets de décoration qu'on peut y déposer se trouvent des bacs en céramique qui contiennent des plantes comestibles qui poussent allègrement. L'étagère est offerte en deux formats, petit ou grand, et on en assemble les morceaux à la maison au moyen de quelques vis.

Fines herbes, petits piments, tomates cerises, fraises ou même petits brocolis, tout a été testé et approuvé. Certaines plantes, comme la lavande, n'ont pas passé le test, au grand dam de Jessika! «Mais il y a des exceptions comme ça, qui ne poussent pas bien», constate-t-elle.

Sinon, les semences proposées regorgent de variétés connues ou moins connues: roquette wasabi, piment shishito, aneth, capucine, cresson, pimprenelle... «Je voulais offrir des choses complètement différentes de ce à quoi on a accès à l'épicerie», souligne la fondatrice de l'entreprise. Les semences sont séparées en différentes catégories: saveurs asiatiques, nordiques, ou... fines herbes plus classiques, évidemment. On peut ainsi cuisiner avec ses récoltes ou même utiliser des herbes pour donner de l'arôme et du style à ses cocktails!