Cynthia Dulude adore le maquillage, mais également le jardinage. C’est un passe-temps qu’elle a découvert plus tard dans sa vie, mais qui y prend une place grandissante. Au point où elle vient de publier un cahier de jardinage pour les passionnés qui souhaitent s’organiser. Et elle est la première à l’utiliser !

Nous joignons Cynthia Dulude au téléphone en ce début de mars, alors que son cahier de jardinage vient tout juste d’atterrir sur les tablettes des libraires. La date de sortie n’est pas un hasard : elle coïncide avec le temps des semis, chaque jardinier en herbe vous le dira.

« Les jardiniers, on a environ trois mois de congé dans l’année seulement, lance-t-elle en riant. Fin octobre, on range la cour, puis on peut déjà recommencer les semis dès février. »

Mais comment les plantes sont-elles entrées dans la vie de Cynthia Dulude, majoritairement connue pour ses talents d’artiste maquilleuse ? L’histoire d’amour a débuté il y a six ans, lorsque son copain et elle sont arrivés dans leur première maison, à Longueuil. « C’est à ce moment-là que tout a déboulé. On a commencé à faire des rénovations à l’intérieur, puis de la décoration… Ensuite, ça s’est transposé à l’extérieur : j’ai eu envie de jouer avec mes premières vivaces », se souvient la jeune femme.

C’est ainsi qu’elle a commencé à créer des plates-bandes (« avec l’aide de ma mère, parce que je n’y connaissais rien ! »). Ceux qui la suivent depuis longtemps sont bien au fait de ses aventures dans le monde du jardinage, puisqu’elle a tout documenté sur sa chaîne de vlogues YouTube, qu’elle tient parallèlement à sa chaîne principale. Depuis deux ans, elle possède aussi un compte Instagram consacré à sa passion verte, Jardin Rêverie.

De fil en aiguille, Cynthia s’est mise à avoir tellement de plantes, de fleurs et de projets qu’elle a ressenti le besoin de mettre de l’ordre dans son jardin – mais surtout dans sa tête.

« Je voulais un endroit pour tout noter, pour m’inspirer », résume-t-elle. Puisqu’elle ne trouvait rien sur le marché qui répondait à ses besoins, elle a créé son propre cahier de notes il y a quatre ans. C’est à force de l’utiliser que l’idée a germé dans sa tête…

« Éventuellement, je me suis dit que je pourrais en faire une version officielle et, tant qu’à y être, qu’on pourrait le vendre aussi. » Et maintenant qu’elle le tient entre ses mains, elle en profite à fond : « C’est vraiment mon cahier de rêve, basé sur celui que je m’étais fabriqué à la main, qui devenait désuet. »

PHOTO DARIANE SANCHE, FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Le jardinier en herbe peut utiliser son cahier à longueur d’année, et même le bonifier d’une année à l’autre.

PHOTO DARIANE SANCHE, FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION La section du début est parsemée de conseils judicieux pour jardiniers débutants, qui peuvent aussi servir d’aide-mémoire bien pratique pour ceux qui ont plus d’expérience. 1 /2



Le meilleur ami du jardinier

Le cahier est conçu de manière à devenir le plus grand complice du jardinier, qui pourra l’utiliser d’année en année. Divisé en plusieurs sections séparées par des onglets verticaux, il compte d’abord quelques conseils plus généraux, puis son cœur est consacré au jardin et au potager. Dans chacune de ces deux sections, plusieurs fiches où l’on peut noter les détails de chaque variété que l’on a plantée, qu’il s’agisse d’un hosta ou d’un plant de tomates. On peut ainsi savoir à quel moment les plants ont été achetés, à quel mois ils fleurissent… parce que non, on ne s’en souvient pas nécessairement par cœur, surtout quand on en a beaucoup.

S’y trouvent également une section consacrée aux semis, des pages lignées ou quadrillées pour prendre des notes, des calendriers de suivi… C’est d’ailleurs maintenant qu’on devrait commencer à le remplir, à planifier et à s’inspirer, croit Cynthia Dulude. Car au printemps, nous serons dehors, les mains dans la terre, en train de faire fleurir ces idées qui auront d’abord germé dans notre cahier.