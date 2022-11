La proximité des voisins signifie souvent un manque d’intimité, notamment visuelle. Plusieurs solutions d’aménagement paysager donnent la possibilité d’y remédier, y compris en hiver, afin d’éviter d’installer un habillage de fenêtre uniquement pour se cacher.

Emmanuelle Mozayan-Verschaeve Collaboration spéciale

Depuis une vingtaine d’années, les nouvelles constructions sont érigées sur des terrains de plus en plus petits. « L’avènement des maisons en rangée a créé une plus grande proximité, alors les gens cherchent de l’intimité », remarque Marc Lacasse, courtier immobilier et président de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ). « Si je vous fais visiter une maison et que vous avez l’impression d’être chez le voisin quand vous sortez à l’extérieur, vous risquez de ne pas vouloir l’acheter ou réfléchirez aux frais additionnels nécessaires pour être plus isolés », poursuit-il, en ajoutant que l’offre d’achat pourrait être alors faite à la baisse afin de couvrir ces frais, ce qui a par conséquent un impact sur la valeur de la propriété.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE De nouveaux condos ont été construits à droite du terrain. « Les hydrangées sur tige vont pousser et elles habilleront la partie vide entre le haut de la clôture et les troncs d’arbre de l’autre côté, puisqu’ils vont grandir également », explique l’architecte paysagiste de Topia.

Selon lui, les gens qui achètent en hiver ne manquent pas de vérifier que la cour est intime pour en profiter tranquillement l’été.

Pour certains, l’intimité totale du jardin est un critère essentiel. C’est aussi le cas de ceux qui possèdent un animal. « Les gens sont de plus en plus nombreux à avoir des chiens ou des poules, ce qui nécessite une cour clôturée », note M. Lacasse, qui recommande de ne pas omettre de demander l’autorisation auprès de sa ville et de sa copropriété, le cas échéant, avant d’entreprendre des modifications extérieures incluant les végétaux, puisque ces aménagements sont soumis à des règlements.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le généreux volume des graminées permet de dissimuler des éléments en largeur. À leur côté, l’érable japonais perdra ses feuilles rouges, mais ses branches donneront une perspective différente vers l’horizon.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Une rambarde foncée coordonnée à la clôture du jardin surplombe le muret de briques afin de mieux isoler l'espace terrasse en composite (Azek).



Écran construit ou végétal ?

Il existe beaucoup de possibilités pour se cacher du voisinage ou pour éliminer visuellement un élément qui nous dérange. « Le choix dépend toujours de l’objectif ; c’est ce qui va déterminer d’aller plutôt vers des végétaux ou vers quelque chose qui est construit », précise Jocelyn Lussier, architecte paysagiste, horticulteur et président de Topia.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE La rambarde dissimule la thermopompe. « Le métal de l’écran découpé au laser pour créer des motifs devient encore plus attrayant quand on y met de l’éclairage », affirme Jocelyn Lussier.

Les écrans, bâtis plus ou moins hauts, ont l’avantage de créer de l’intimité instantanément et leur impact en largeur est limité. Ils sont donc bien adaptés aux petits terrains ainsi qu’aux balcons ou aux terrasses et se déclinent dans des styles différents en bois, en composite ou en métal.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Jocelyn Lussier, architecte paysagiste, horticulteur et président de Topia

On peut aussi faire courir des plantes grimpantes sur un treillage ou un mur aveugle sur lequel on tend des fils de fer, surtout si on n’a pas beaucoup de place. Jocelyn Lussier, architecte paysagiste, horticulteur et président de Topia

« La vigne, la glycine, le lierre de Boston donnent de superbes résultats et même s’ils perdent leurs feuilles en hiver, leurs branchages tordus vont former une structure magnifique au fil des années », ajoute-t-il.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Les propriétaires de cette cour située dans Rosemont avaient auparavant une maison dotée d’un grand terrain très privé. « Ils se sont retrouvés avec des voisins au-dessus et sur les côtés ; c’était donc un besoin criant de créer de l’intimité partout », raconte Jocelyn Lussier, de Topia.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE La pergola (SunLouvre Pergolas) est équipée de lames inclinables pour se protéger de la pluie. Elle permet aussi aux propriétaires de se cacher des regards des voisins du dessus lorsqu’ils s’installent dans le coin foyer ou le spa encastré (Aqua Innovation). La clôture d’origine a été agrandie pour maximiser l’intimité et teinte en blanc pour donner un effet de grandeur.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le rangement érigé sur le balcon cache du voisin en plus d'encastrer la thermopompe.





Des végétaux qui poussent haut

Depuis quelques années, le paysagiste note un foisonnement de nouvelles variétés pour cacher en hauteur, en largeur ou les deux, selon les besoins. « Certaines poussent haut sans devenir très larges, ce qui évite de prendre trop de place dans un petit espace. On peut en planter plusieurs ensemble pour en faire un groupe érigé. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Les cèdres plantés le long de la clôture blanche apporteront beaucoup d’intimité à la cour été comme hiver quand ils seront plus grands.

Les conifères volent la vedette en hiver, puisqu’ils conservent leurs aiguilles ou feuillages. C’est le cas du fameux thuya (appelé communément cèdre au Canada), dont les tonalités de vert, les textures et les dimensions diffèrent selon les variétés. « On peut jouer avec plusieurs variétés pour créer des contrastes. Par exemple, combiner des thuyas “Yellow Ribbon”, des Juniperus [genévriers] et des épinettes donne des mélanges de couleurs, de volumes et de textures magnifiques en toutes saisons », assure Jocelyn Lussier.

De nombreux conifères peuvent grandir très haut et rester quand même étroits. Parmi la famille des genévriers, certains poussent à la verticale, tandis que d’autres se développent surtout en largeur, comme le genévrier des Rocheuses.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Dans cette cour située à Laval, le côté de la maison voisine est proche de la ligne de la propriété. « L’idée était d’oublier cette façade pas très esthétique. On a donc planté différents conifères (épinette colonnaire, faux cyprès, cèdre doré, cèdre “Emerald”, genévrier) pour varier les textures, les tonalités et les volumes », indique Jocelyn Lussier.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Au fond, l'arbre perd ses feuilles en hiver, mais ses branches créent du mouvement.



Les chênes à colonnes sont quant à eux parfaits pour se cacher d’une vue directe chez le voisin ou camoufler un élément disgracieux comme un poteau électrique.

Fenêtre avec vue… sur les voisins Si les grandes ouvertures vitrées favorisent une belle lumière naturelle dans la maison, elles dévoilent aussi son intérieur. Planter un arbre à feuillage persistant, qui deviendra suffisamment grand et dense, contribue à préserver l’intimité. C’est le cas du chêne « Crimson Spire », dont le feuillage orange pourpré est splendide à l’automne, et du genévrier « Blue Heaven » au port pyramidal, dont le feuillage bleu ciel est très attrayant. Enfin, les arbres à baies, comme le genévrier « Fairview », apportent une touche poétique très agréable.