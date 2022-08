On peut présentement trouver de bons rabais sur les arbres et arbustes.

La fin de l’été est une excellente période pour enjoliver votre terrain en plantant arbres et arbustes. Surtout que vous pouvez profiter des importants rabais offerts dans les centres de jardin afin de réduire leurs stocks pour l’hiver. C’est aussi le moment propice pour transplanter vos pivoines qui ont besoin d’une cure de rajeunissement.

Pierre Gingras Collaboration spéciale

Un saut dans le temps

Les ventes de liquidation se multiplient actuellement et les stocks sont élevés. Bon moment pour faire un saut dans le temps en s’offrant un arbre de gros calibre. Rappelons qu’on peut en planter très tard en saison, en réalité jusqu’au moment où le sol commence à geler en profondeur. Si l’investissement se chiffre toujours en centaines de dollars, il reste rentable à bien des égards. Selon son âge, c’est autant d’années de préoccupations et de soins que vous aurez épargnées, autant d’années aussi à profiter d’un arbre mature de plusieurs mètres de hauteur. Et durant tout ce temps qu’il aura mis à grandir, votre végétal aura été taillé, fertilisé, arrosé et soigné par des professionnels, des services qui se retrouveront évidemment dans votre facture. Voici quelques conseils avant de partir à la chasse aux aubaines.

Coûts et frais

Le prix des arbres de gros calibre est fixé selon la hauteur pour les conifères et selon le diamètre du tronc pour les feuillus. La note dépendra donc de la longueur de votre saut dans le temps. Un érable colonnaire de 100 mm de tronc (4 po) pourra se vendre plus de 1000 $, une épinette bleue du Colorado de 275 cm (9 pi), autour de 700 $. Malgré les rabais, vous devrez assumer les frais de transport et de plantation, s’il y a lieu. Votre achat fera toujours l’objet d’une garantie, mais dans certains cas, elle s’appliquera uniquement si la plantation a été effectuée par le vendeur.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Planter un arbre de gros calibre, c’est faire aussi un saut dans le temps.

Plantation

Votre jardinerie vous conseillera au sujet des dimensions de la fosse de plantation si vous décidez de faire les travaux vous-même. Rappelez-vous toutefois qu’il faudra trancher les racines spiralées si votre végétal a passé sa vie en pot. Si la masse de racines est entourée de jute, il faut impérativement éliminer le plus de tissus possible une fois en terre, en plus d’enlever tout cordage et broche autour du tronc sous peine de voir la plante dégénérer lentement, bien souvent à votre insu. Toujours laisser un espace libre, mais recouvert de paillis d’une trentaine de centimètres autour du tronc pour éviter les blessures attribuables au taille-bordures ou à la tondeuse.

Cure de jouvence pour les pivoines

PHOTO ANDRE TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE La pivoine « Martha », une splendeur

Les pivoines ont habituellement la couenne dure et peuvent vivre plus de 100 ans. Le hic, c’est qu’avec le temps, les arbres ou les arbustes qui les côtoient finissent par leur faire ombrage, dans tous les sens du mot. Résultat : faute de lumière, la floraison diminue considérablement. Elles finiront peut-être même par ne plus donner de fleurs.

La mi-septembre est la meilleure période de l’année pour les diviser et leur offrir ainsi une cure de jouvence, indique Serge Fafard, des Jardins Osiris, à Saint-Thomas, près de Joliette, un hybrideur qui compte plusieurs créations, dont les pivoines « Osiris Florence K » et « Rosemère ».

Il suffit de déterrer la masse de racines, d’extirper délicatement les plus grosses et de conserver celles qui ont des « yeux », c’est-à-dire les bourgeons qui produiront éventuellement de nouvelles tiges. Les racines choisies doivent être coupées à une longueur d’environ 15 à 20 cm, justement pour provoquer une meilleure croissance. Vous n’aurez ensuite qu’à les planter dans un endroit plus approprié (six heures de soleil par jour), à environ 1 à 1,5 m les unes des autres. Jamais plus de 5 cm de terre par-dessus les « yeux », sinon la floraison risque d’être retardée d’un an ou deux.

Notons que les feuilles des pivoines virent souvent au grisâtre à ce temps-ci de l’année, les conditions d’humidité favorisant un champignon, l’oïdium. Cela n’affectera pas la plante. Vous pouvez même couper tout le feuillage à ras le sol sans problème.