Le jardinage, Mélanie Grégoire est tombée dedans quand elle était petite. Il n’est donc pas étonnant qu’en plus de ses livres et multiples activités, l’horticultrice nous offre une balado, diffusée sur la plateforme OHdio.

Sophie Ouimet La Presse

Même si jardiner peut sembler a priori une activité assez visuelle, cet aspect ne nous manque pas quand on écoute la baladodiffusion intitulée 10 trucs pour… de Mélanie Grégoire. « Je viens d’une famille de raconteurs, donc j’ai un langage très imagé. Alors avec mes mots, les gens vont se faire des images », croit-elle, à juste titre.

D’autant plus que les 10 épisodes contiennent une panoplie de conseils pratiques et concrets, faciles à mettre en application. Dans chaque capsule, on donne 10 trucs pour jardiner avec les enfants, cultiver sur son balcon, préparer les semis, éviter les maladies et insectes indésirables… « Les “10 trucs pour”, c’était afin que les gens passent à l’action. C’est vraiment comme ça que je l’ai conçu, pour que ce soit simple, facile et qu’ils aient le goût de mettre la main dans la terre », poursuit l’horticultrice établie dans le secteur de Saint-Élie-d’Orford, à Sherbrooke.

Ce n’est pas tout, car on trouve des conseils pour tous les types de jardiniers en herbe : ceux qui ont un espace réduit, que ce soit une petite cour ou seulement un balcon ; ou alors ceux qui ont peu de temps et qui souhaitent avoir des plates-bandes nécessitant un minimum d’entretien.

D’ailleurs, la plupart des épisodes privilégient les plantes qui se mangent, précise Mélanie Grégoire.

PHOTO FOURNIE PAR MÉLANIE GRÉGOIRE Mélanie Grégoire, horticultrice

On est beaucoup dans les fines herbes, dans les légumes. Je touche aussi aux fleurs, mais la vaste majorité des balados parle de ce qui est comestible, principalement pour être dans l’air du temps. Mélanie Grégoire, horticultrice et animatrice de la balado 10 trucs pour…

« Il y a beaucoup de gens qui commencent à jardiner en voulant manger plus frais, local ou bio, être conscients de ce qu’ils ont dans leur assiette. »

Elle-même adore la radio comme média et s’avoue grande consommatrice de balados lorsqu’elle est au volant. Sa série est offerte depuis un bon moment déjà sur la plateforme d’écoute de Radio-Canada, mais peu de bruit a été fait lors de la diffusion initiale puisqu’on était en pleine pandémie. Un mal pour un bien, puisque « l’idée, aussi, c’était de faire ça intemporel », estime Mélanie Grégoire.