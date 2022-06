Le festival Cultiver Montréal, en vigueur depuis le 30 avril, se termine ce week-end avec différentes activités autour de l’agriculture urbaine, présentées aux quatre coins de la ville. C’est l’occasion d’ajouter une touche supplémentaire au jardin en mettant la main sur des végétaux, semis, compost ou paillis, selon les quartiers, et de parfaire son pouce vert grâce à des ateliers et conférences sur le jardinage. À Verdun, Le Grand Potager tient son Marché estival dans les serres municipales et invite les visiteurs à échanger avec des producteurs et entrepreneurs passionnés d’agriculture urbaine. On pourra aussi y découvrir une variété de plantes d’intérieur et d’extérieur et des produits artisanaux.

Isabelle Morin, La Presse