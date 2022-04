Archipel Maison vivante sera un lieu où puiser de l’inspiration pour l’extérieur et l’intérieur de la maison et venir flâner en famille.

Vous commencez la journée avec un café croissant, enchaînez avec une sélection de végétaux pour le jardin, flânez du côté des poulaillers et des barbecues avant de vous accrocher les pieds dans les rayons de déco d’intérieur. Puis, vous laissez Pitou au salon de toilettage, question d’avoir le champ libre pour faire votre épicerie bio. Tout cela à une même enseigne, dans un concept inédit au Québec : Archipel.

Isabelle Morin La Presse

Difficile d’englober cette formule de magasinage sous une même étiquette. Le concept, qui rassemble la jardinerie et l’art de vivre sous le même toit, est connu en Europe et a fait son entrée au Québec le 21 avril, dans l’arrondissement de Saint-Hubert, à Longueuil. Avec 150 000 pi2 de superficie et plus de 80 000 produits répartis en 6 îlots thématiques — d’où son nom, Archipel —, ce magasin nouveau genre promet une expérience immersive dans différents univers : l’aménagement paysager, le mobilier d’extérieur, le barbecue, la décoration d’intérieur, l’épicerie fine et le monde animal.

On s’active à plein régime chez Archipel au moment de notre visite : jour et nuit pour mettre les derniers articles en place et terminer l’aménagement avant l’ouverture. Certains secteurs resteront à finaliser. L’essentiel est toutefois en place et l’ampleur du projet, mesurable. Ici, la boulangerie Paillard permettra aux visiteurs de s’offrir une pause de magasinage. L’espace, qui fait aussi office de café, sera un lieu de rendez-vous en soi. Derrière, on pourra mettre la main sur un bouquet du fleuriste et partir explorer les étals de nourriture en vrac et de produits frais, non sans avoir fait un détour pour observer les oiseaux, reptiles, rongeurs et poissons, et peut-être bien en adopter un.

Un magasin divisé en six îlots thématiques PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Rongeurs, poissons, reptiles et oiseaux font partie de l’univers d’Archipel, qui propose des accessoires et de la nourriture pour animaux de compagnie, une infirmerie et un salon de toilettage pour chats et chiens.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Dans l’îlot consacré à la décoration, les produits sont regroupés par thématiques et varieront au fil des saisons.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Faites votre épicerie bio dans le coin de l’alimentation qui propose des produits fins et en vrac ainsi que des denrées fraîches.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Les amoureux de barbecues seront heureux d’y trouver planchas, fumoirs, fours à bois, sauces et accessoires de cuisine en plein air.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Besoin d’un bouquet de fleurs ? Cueillez-en un dans la zone du fleuriste.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Un îlot est consacré aux tracteurs, tondeuses, tronçonneuses et autres outils pour l’entretien du terrain. 1 /6











« Le cœur du projet demeure toutefois le végétal, qui occupe près de la moitié de la superficie de l’endroit », indique Alexis Le Bot, l’un des deux fondateurs du projet. On pourra venir y chercher des conseils auprès des experts sur place comme à la jardinerie, profiter d’une généreuse sélection de végétaux et faire son choix parmi le plus grand éventail de semences du Québec. Une partie des végétaux sera éventuellement produite sur place, dans les serres d’Archipel. Sur le terrain qui entoure l’immense surface, on projette déjà d’offrir des paniers fermiers et la cueillette de petits fruits.

Faire évoluer le centre de jardin

L’ADN d’Archipel se veut le reflet d’un univers domestique dynamique qui se résume en ces termes : « maison vivante ». Différent d’une quincaillerie, plus qu’un centre de jardin ou qu’une épicerie bio, Archipel est l’hybride qui séduit les amateurs du mieux-vivre à domicile.

« Au-delà de l’offre de produits, on veut offrir une expérience de magasinage et proposer des évènements. On aura des ateliers de cuisine, des cours de dressage, un marché de Noël », décrit Alexis Le Bot, dont la famille, y compris ses parents et sa sœur, était propriétaire de sept enseignes d’horticulture en France, avant de tout vendre en 2018 pour immigrer au Québec avec la troisième génération du clan.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Alexis Le Bot et Jean-Paul Daoust, cofondateurs d’Archipel

Le marché des jardineries atteignait un point de maturité en France, explique-t-il. « On avait le choix entre prendre de l’expansion ou vendre. Pour moi, c’était important de rester proche de l’humain. On a opté pour la qualité de vie. Moi, j’ai grandi en Afrique et vécu 35 ans en France. Mes parents ont cette idée que les humains se transportent comme la culture. » D’anciens collaborateurs qui partagent cet esprit nomade ont fait leurs bagages pour se joindre à l’aventure.

En territoire québécois, l’idée d’Archipel a commencé à germer, attisée par une rencontre avec Jean-Paul Daoust, propriétaire du plus grand centre de jardinage au Québec et d’autres enseignes dans la province.

Le domaine de la quincaillerie s’est structuré. L’épicerie aussi. Mais les centres de jardinage n’ont pas évolué autant qu’ils auraient dû. On avait une même vision du développement de l’horticulture et cette idée de désaisonnaliser le jardinage pour offrir des produits toute l’année. Jean-Paul Daoust, cofondateur d’Archipel

Ce dernier avait longtemps rêvé d’importer ce genre de concept vu notamment aux Pays-Bas.

L’ultra-jardinerie est un moyen de fidéliser une clientèle à l’année, mais aussi de garantir un travail permanent aux employés, explique Jean-Paul Daoust. Le contenu des six îlots thématiques évoluera aussi au fil des saisons. « On veut que les gens viennent s’amuser ici, qu’ils y passent du temps. Pas par obligation, mais parce que ça leur tente. On est nature, maison, plaisir. Des pieds carrés de bonheur : c’est ça qu’on veut être ! »

Chez Archipel, d’un même élan et à une même adresse, il sera possible de magasiner son souper, son tracteur, des planchas, un ensemble de salle à manger, tout en passant à la caisse avec un nouvel animal de compagnie. Les U-Haul seront offerts en location…