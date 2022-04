Chaque printemps, au moment de faire ses semis, de nouveaux livres émergent pour nous plonger dans l’esprit du jardinage en attendant de se mettre concrètement à l’ouvrage. En voici six où puiser mille et une inspirations.

Isabelle Morin La Presse

Pour démarrer son potager du bon pied

Faire son potager est un plaisir qu’on ne savoure pas que dans l’assiette. Lucy Chamberlain, journaliste horticole et jardinière en chef du château d’East Donyland Hall, dans l’Essex, réussit à nous transmettre sa passion pour les légumes et les fruits cultivés à la maison. Que l’on prévoie faire son potager sur le bord d’une fenêtre, sur un balcon ou en terre, dans un modeste ou un plus grand espace, on trouvera toutes les informations, en plus des arguments, pour s’y mettre. Abondamment illustré, l’ouvrage permet de visualiser chaque étape de la création d’un potager et nous en met surtout plein la vue avec du visuel qui fait rêver de l’été.

Le guide du carré potager, étape par étape Lucy Chamberlain Les Éditions MultiMondes 256 pages

Les bonnes astuces de Marthe Laverdière

Après Virons pas fous !, le deuxième tome de la série « Jardiner avec Marthe », l’infatigable horticultrice nous revient avec un nouveau volet écrit dans sa campagne de Bellechasse, lors d’une pause forcée par la pandémie. L’autrice cultive la même proximité avec ses lecteurs — en adoptant ce ton accessible, humoristique et pratico-pratique qu’on lui connaît — tout en présentant ses trucs de jardinage à travers quantité d’anecdotes tirées de son bagage d’horticultrice et de sa vie personnelle. Collons-nous à la vie ! est une invitation à jardiner avec les sens. C’est d’ailleurs le concept qui structure les chapitres de son ouvrage où les végétaux et conseils sont regroupés pour le plaisir de l’odorat, du toucher, du goût ou de la vue. Du jardinage toujours divertissant.

Jardiner avec Marthe 3 — Collons-nous à la vie ! Marthe Laverdière Les éditions de l’Homme 224 pages

Tout sur les serres domestiques

Bien sûr, le printemps est la période de l’année où l’envie de sortir et de se plonger les mains dans la terre nous démange. Mais pour étirer les moments au potager jusqu’aux prochains froids et profiter de nos plantes même en hiver, mieux vaut prendre un coup d’avance sur les saisons ! Publié pour la première fois en 2007, cet ouvrage est mis à jour 15 ans plus tard par son auteur, Simon Chrétien. L’agronome et spécialiste de la culture en serre s’y attarde aux notions de base de l’horticulture abritée et à l’aménagement d’espaces réservés dans la maison ou à l’extérieur. Bien étoffé, l’ouvrage plaira aux passionnés de jardinage, qui y trouveront toute l’information pour jardiner hors saison, peu importe l’ampleur de leur projet.

Serres domestiques et jardins d’intérieur Simon Chrétien Les Éditions de l’Homme 272 pages

Le journal de bord du jardinier

Parce que la mémoire est une faculté qui oublie, il est toujours aidant de se replonger dans ses notes des années précédentes avant d’entamer une nouvelle saison de jardinage. Mais encore faut-il s’être prêté à l’exercice au moment opportun. C’est dans cette optique qu’a été conçu le Carnet du jardinier : comme un outil où griffonner ses réflexions et ses observations pour faire ses propres bilans de saison. Ce journal guidé, truffé d’astuces, n’en est pas à sa première édition. Il se présente toutefois dans une version améliorée en fonction des commentaires reçus par l’autrice au fil du temps. On y trouve notamment un aide-mémoire hebdomadaire qui s’étire sur quatre saisons et une liste de jardineries et de semenciers qui couvre les différentes régions du Québec, du sud au nord.

Carnet du jardinier – Les quatre saisons de votre potager Mélanie Grégoire Québec Amérique 128 pages

Cultiver 365 jours par année

Sortir ses légumes de terre en toute saison : c’est l’idée que mijotent de plus en plus d’amoureux de jardinage et tous ceux qui cherchent des solutions à la hausse des prix à l’épicerie. Comment s’y prendre et par quel bout commencer ? C’est ici qu’Albert Mondor entre en jeu avec son riche savoir en horticulture et sa capacité à le vulgariser. Potager à l’année, son plus récent livre, accompagne le lecteur dans la construction de différents types d’abris et propose des végétaux adaptés aux circonstances, explorant au passage l’agriculture hydroponique, les méthodes d’irrigation et même la mycologie. Qui veut pousser l’expérience du jardinage plus loin y trouvera son livre de chevet du moment.

Potager à l’année — Cultiver les légumes et les fines herbes à l’année longue Albert Mondor Les Éditions du Journal 240 pages

Les fruits racontés

On en mange, on en cultive et on les cuisine, mais les connaît-on vraiment ? Si peu, se dit-on en consultant cet ouvrage qui s’intéresse aux origines des fruits, à leur histoire ainsi qu’aux mythes et symboles qui les accompagnent. Étonnantes histoires de fruits s’inscrit dans une lignée lancée l’année dernière avec les légumes et les fines herbes. Si on a accroché au concept du premier, on ne pourra se passer de ce deuxième, qui en est la suite logique. C’est un livre peu commun que propose l’horticulteur et passionné d’histoire Bertrand Dumont avec cette énième publication en 50 ans de carrière. L’auteur nous y amène en balade à travers les siècles et les continents, pas tant pour nous aider à améliorer notre potager que pour le regarder autrement.