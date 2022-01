Hâtez-vous de choisir vos bulbes

La saison des bulbes commence. La frénésie horticole qui s’est produite dans le sillage de la COVID-19 se poursuit et il y a fort à parier, comme l’an dernier, qu’il y aura rupture de stock plus rapidement qu’en temps normal. Vaut mieux faire ses achats le plus tôt possible pour éviter les déceptions. Voici quelques belles printanières méconnues.